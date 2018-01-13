自由廣場》維持一中外交政策？

◎ 林青昭

長期以來北京政權在「一個中國」的議題上，一直是積極、分秒不斷加以捍衛不曾鬆手，絕對不可能有形成「默認」的空間或機會，以維護中國的主權完整。因此在對應美國一中之下的「台灣旅行法」問題上，中國北京理所當然，勢必以同樣強悍的態度，公開聲明其主權立場。這絕對不是台灣所認知的，因為中國是軍事強國，可以不顧國際秩序，任意文攻武嚇，打壓中華民國。

台灣千萬不可輕忽「默認」的法效果。針對中國北京政權得寸進尺的文攻武嚇行動，台灣當局卻未有積極具體對應作為。這等同默認、接受北京政權是一中之下的合法政府，台灣是中國的一部分，合法的北京政權主張收回中國領土，以及叛亂政府所統治的地區，具備合法性、正當性。

今天台灣正面臨生存的危機，面對台灣政府繼續執行一個中國的外交政策，台灣人民實在不應該無所謂，不應該和政府一樣，面對中國強權威脅，僅止於「沒有具體對應作為的喊話」。因為沒有具體作為，就等同是全體台灣人「默認」政府的一中外交政策。此時此刻，台灣人民應該凝聚力量，積極的反對繼續執行一中外交政策。台灣人必須自己勇敢站起來，在外交上向國際社會發聲，展現台灣人民要建立新國家的決心和意志。

總之，早日清除一個中國的外交政策、釐清中華民國的法地位是什麼，才能讓台灣人民有正確的認知，在兩岸關係的問題上，才能有進一步正確、積極的因應作為。

（作者為台灣憲法學會副秘書長）