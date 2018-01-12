自由廣場》突破中國封鎖 小英看這招

◎ 林建志

相較於蔡政府團隊相對溫和保守低調，中共各項進逼挑釁，仍然積極主動侵門踏戶、無孔不入！且帝國霸權氣焰已高到連外國政府跟企業都被中國公開指責或懲罰！周子瑜、李明哲、林心如、張鐵志、唐鳳等人遭遇、片面啟動M503航線等就別說了！

美國眾議院通過新版台灣旅行法、萬豪酒店等歐美企業將台灣視為一個國家、瑪丹娜凱蒂佩芮魔力紅水原希子等外國藝人秀台灣國旗或對西藏達賴喇嘛友善，全都逃不了中國政府媒體跟網軍一致批判圍剿！

台灣官方雖被擋在聯合國架構國際組織外，但網路相對自由，我們仍可好好利用YouTube、臉書、推特等中國國內禁用的網站，主動向國際宣揚台灣官方立場。

小英何不在總統府內，錄製一週一次影片，除了台灣觀光美食景點推薦、指標產業介紹，也可發表如台灣民主化歷程、同性戀婚姻平權、台灣健保、軌道建設、全球暖化…等議題看法。

並針對不同國家推出幾大語系字幕或配音版影片，更別忘提及被中國打壓的無奈事實！影片留言板一定會有台灣酸民跟中國五毛來亂！親中媒體也必然嘲諷批判！但不可放棄影片更新！

這是用類似地方包圍中央方式，直接訴諸全球民眾跟海外民主派中國人士，讓各國選民幫忙影響監督他們政府民代對台灣的支持、減少被中國政商收買的機會！

而這類省時省錢低風險反制方法，不用大陣仗巨資安排元首出國門，甚至總統府門都不需出，國際宣傳效果卻超大，中共也難以封鎖打壓。馬克宏、歐巴馬、川普等都用類似方式宣傳維持人氣及跟全球對話，國內民調也低迷的蔡總統團隊，可得好好利用。

（作者為美語教師）