自由廣場》反腐倡廉？ 剷除異己？

◎ 林穎佑

根據近日北京官媒報導，消失已久的前解放軍聯合參謀部部長房峰輝因涉嫌行賄、受賄犯罪，被移送軍事檢察機關依法處理。配合之前新聞報導上吊自殺的前政治工作部主任張陽，兩位上將身為中央軍委委員，於十八大後與習近平共事數年，竟也中箭落馬，除象徵解放軍高層的貪腐問題嚴重之外，也代表十八大的軍委組成還是有相當的妥協性，即便前軍委副主席徐才厚、郭伯雄皆陸續落網，但龐大的「徐郭集團」依然存在，甚至在十八大軍委會中依然掌握最重要的總參謀部以及總政治部。日後習近平雖透過軍改將上述兩部的權力分散至其他單位，但直到二○一七年下半年開始，才陸續對房峰輝與張陽展開調查。

相較於政治委員出身的張陽，房峰輝屬於解放軍中的「西北幫」，其對於無線電以及資訊化有濃厚的興趣，對於積極力求轉型高科技聯合作戰的解放軍來說是少數的高素質多才多藝的將軍。上述的形容大多出自解放軍的官方媒體，對照於現今成為階下囚，對比不勝唏噓。這也象徵解放軍貪腐問題的嚴重程度，副軍委主席，主管人事的總政治部、作戰的總參謀部都有問題，自然是一支不能打仗、打不了勝仗的軍隊。十九大的軍委成員中，習近平特別將軍紀委張升民提升到軍委會成員的主要用意應就是為了持續進行反貪。

目前受到司法調查的將領絕對只是冰山一角，現任的解放軍高層在從大校晉升將領的關鍵時刻大多是在徐郭主政之時，若無適當的關說送禮很難有晉升的機會。但今日的打貪是否真能一網打盡，或是反貪根本就只是排除異己，掃除其他勢力的手段？不少過去預測的未來將星意外落馬，不但未能魚躍龍門，反而意外冷凍黯然退休。表面原因都與貪腐有關，但為何部分將領能安全下莊，有些卻鋃鐺入獄，最大差異應還是在於派系選擇上。身為軍二代的習近平，必定對徐郭兩人「架空」胡錦濤的過往印象深刻，對於有可能形成威脅的將領必會嚴加看管。如同二月河小說中所言：近臣謀私犯的是人情，尚可通融，但爭權犯的是聖忌。此段正說明了習近平軍中反腐的最高原則，未來是否還有更多的內幕與人事變化都值得持續觀察。

（作者為國立中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授）