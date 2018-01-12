自由廣場》中華民國這條盲腸

◎ 陳茂雄

立法院將分別於本月十二日及十五日進行監察委員人事審查，據中央社報導，對於監委人事審查，中國國民黨團書記長林為洲頗有微詞，認為民進黨欲廢監察院，現在卻又補足監委缺額，毫無正當性可言。

台灣國會議員的水準真的不敢領教，竟然將廢監院與補足監委名額混在一起談，就算要廢監院，也要從下一屆開始，這一屆不可能廢，況且現任的監委都是「馬友友」，林為洲都公開質疑被提名的陳師孟能否維持公正，民眾要如何相信全體「馬友友」都能獨立公正？補足缺額只不過是要淡化「馬友友」的影響力而已。

依《憲法增修條文》第十二條的修憲條款，公民複決的門檻太高，不可能修憲廢監院。《公投法》第二條有關憲法層次只有複決公投，沒有創制公投，所以不能公投制憲。顯然的，監察院不可能「廢」，但可以「凍」，在陳水扁執政時期，監察院就被國親兩黨的立委「凍」了將近四年，有這個憲政先例，民進黨政府當然可以「凍」監察院。

最重要的是在國親兩黨「凍」監察院期間，憲政體制的運作完全不受影響，所以會如此，是監察院的功能已被取代，是以前的「中華民國」政府將監察院「盲腸化」。監察權就是代表人民監督行政單位，但這一項功能早就被取代。

一九三六年公布的《五五憲草》，由國民大會代表人民分別選出執掌立法權的立委，以及行政首長總統，而總統的覆議權有總統制否決權的功能，所以是標準的總統制，只是依孫中山的理想，監督行政單位的監察權沒有放在立法院，而獨立設監察院。

因為國會（立法院）沒有監督行政單位的權力，政治協商會議擔心形成強勢總統、弱勢國會，因而在一九四七年公布的《中華民國憲法》增加了立法院的質詢權及行政院長任命同意權，質詢權的功能就是要監督行政單位。

對監督行政單位來說，立法院的質詢權遠大於監察權，目前的監察權並無功能，例如以前監察院糾正省政府聘任郭冠英案件，省政府連理都不理，其威力遠不如立法院的質詢權，所以將它凍結並不影響憲政體制的運作。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）