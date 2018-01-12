自由廣場》如何讓年輕人有感？

◎ 鄧鴻源

新台灣國策智庫十一日發布最新民調，結果顯示蔡英文總統的滿意度持續下滑，只有卅．七％感到滿意，不滿意的民眾高達五十一．一％，行政院長賴清德的滿意度則有四十四％、不滿意卅五．一％，蔡和賴的支持者只剩下「民進黨基本盤」，這對政府來說是個值得注意的警訊。

關鍵在於小英改革遲緩，提升經濟能力又不足，尤其是年輕族群的收入。如近十年來，台灣大考錄取率已接近百分百，年輕人有大專學歷人口比率高居世界之冠，收入卻沒有比別人多，何故？

德、法、荷、瑞、義等國年輕人擁有大專學歷者不到三成，國民平均所得卻是台灣兩倍，證明「學歷不等於能力」，原因在於，它們不但重視培養具有一技之長的工匠，也重視他們的待遇與福利，因此也就有較高社會聲望。如：德國的汽車與機械、法國餐飲與戰機、荷蘭的花卉與農產品、瑞士的鐘表與鑽石加工、義大利的高級汽車與皮件等，很多從業人員即使沒念大學，收入卻不低，退休金與社會地位自然不比公務人員差，甚至過而有之，住的問題也能獲得合理解決，如此誰會在乎念大學與補習？

反觀我們，由於以前國民黨政府只重視公務員的待遇與福利，即使民間待遇下降，國民黨政府還是不斷給公務員與國營事業員工加薪，而這些人都是通過國考進去的，較早期的高官則是黑官漂白，所以大家都重視學歷與考試，即使未來這些知識也用不上，很多人還是樂此不疲，這就是補習文化難以消除的原因。而民間待遇下降，主要是人力技術不精，商品缺乏競爭力，正是國家競爭力不如人家的主因，所以歸根結柢，不公不義的待遇與福利是主因，而家長為何普遍有士大夫觀念？原因也在此。

小英政府如果想要提升年輕人的收入，關鍵在開源、節流與公平正義三管齊下。

開源方面，應提升人力技術資源以增加收入；節流方面，應精簡政府組織、淘汰冗員，政府取才不應以筆試成績為標準；公平正義方面，各種職業待遇可以因職務輕重而有所差別，退休後之退休金不應有太大差距，更不應有退休公務員月退俸居然比在職人員薪水高出一倍以上的荒謬現象。

（作者為大學教授）