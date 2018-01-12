自由廣場》台灣版的張伯倫

◎ 倪國榮

邱吉爾是扭轉二戰，讓英國復甦的奇才。歐陸幾已淪陷，英國遠征軍在敦克爾克又敗北，此黑暗時刻求和聲浪起，但文武雙全有戰鬥經驗也當過軍中記者的邱翁，當知與虎謀牙，只有被虎吃的份。他如何克服求和政敵的批鬥，轉而有國王喬治六世的支持與民眾的敵愾同仇？從一九四○年的五月到六月，是實質上英國最黑暗的時刻之抉擇，若一個錯誤，英國求和後被斷雙手雙腳，必為慘不忍睹之奴隸，邱翁也繼前首相張伯倫之後，永為歷史唾棄的對象。

如果自己還有資源，求和，等於退讓，而天下求和者若不端出好菜來，敵方怎會同意？而端出好菜後，敵人必定要求再端出另外一道菜，如此走向羞辱與滅亡。

這部電影《最黑暗的時刻》，就是精彩描寫這段徬徨尋路走出困境的真人實事，不僅是全歐幾乎淪陷前最黑暗時刻，更是人類二戰能夠在一九四五年結束的關鍵點。否則，英國一垮，希特勒必奴役佔領之，擁有更大物質力與人力再攻他國，充實軸心國，延續戰爭到美國本土來都有可能。

過去一定影響未來，二戰基本上是民主國家對抗獨裁國家，若無歷史認知，個人隨俗浮沉，失去參考歷史的判斷力是危險的；一個國家民族亦然，不知史，尤其不知近代史，如何處理國事，面對敵人挑釁呢？

最近發生的M503事件，共機已可在台海中線活動，打破多年對峙現狀，起自於馬英九的協議讓步，則有如清兵已在關口，隨時可以入關，這種危險，豈不是馬英九當初求和唯諾心態導致台灣進入黑暗時刻開始嗎？

邱翁邱翁，地下有知，必嘲笑馬英九懼共到殘廢國家安全地步，根本就是台灣版的張伯倫！

（作者為新竹市民）