自由廣場》廢除考監便應支持憲改

◎ 黃帝穎

立法院昨天召開監察委員人事同意權全院委員會公聽會，中國國民黨推薦的學者質疑，民進黨主張廢除監察院，如今卻補提人選。國民黨立委王育敏更表示，民進黨過去主張廢除監察院，卻又提名了十一位監察委員人選要求立法院審查投票行使同意權。

國民黨如認為廢除考監，回歸三權分立的民主常態，是應支持的憲政方向，應提出修憲提案，而非只是在立法院的監委人事審查噴政治口水。

依據大法官釋字第六三二號解釋文「監察院係憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，為維繫國家整體憲政體制正常運行不可或缺之一環，其院長、副院長與監察委員皆係憲法保留之法定職位，故確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸之職責。為使監察院之職權得以不間斷行使，總統於當屆監察院院長、副院長及監察委員任期屆滿前，應適時提名繼任人選咨請立法院同意，立法院亦應適時行使同意權，以維繫監察院之正常運行。總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許。」簡單來說，除非修憲廢除監察院，否則總統有憲法義務提名監察委員，不然違憲。

廢除考監，回歸民主國家三權分立的常軌，是台灣社會長期的進步倡議，國民黨與其在立法院以「廢監察院」當成監委人事審查的藉口，不如支持民進黨的憲改主張，進一步提出廢考監的修憲提案。

（作者為律師）