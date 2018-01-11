社論》台灣沉默的智慧！

勞基法所謂「修正」與「修惡」的對抗，淪為意氣之爭，甚至演出臥軌抗爭的鬧劇，此種迷惘與激情是否影響台灣未來對重大議題的回應能力，令人關切。（資料照）

勞基法再修正完成三讀，一年多的紛擾終告結束，結局差堪告慰國人。但所謂「修正」與「修惡」的對抗，卻強烈失焦、失控，淪為意氣之爭，甚至演出臥軌抗爭的鬧劇，此種迷惘與激情是否影響台灣未來對重大議題的回應能力，令人關切。另一個值得觀察的面向是，此次抗爭的極大化、激進化，被外界貼上左派的標籤，台灣的公共政策論辯是否走上左右對立模式，似乎被賦予更多想像。但是，在勞基法戰場上有沒有真正的左派戰士？當前台灣是否具有左派激進主張滋長的土壤？應是探討的焦點。

工業革命之後，資本家與勞工的階級形成，其世界觀、利益及彼此關係的建構，形塑不同的理念與主張，衍生出左右兩派的分野。右派站在擁有生產工具的資本家立場，強調經濟成長重於分配正義，特色是務實，擁護建制；左派則支持無產階級的勞工，力求分配正義先於經濟成長，講究理想化，手段趨近於激進。左右之爭，反映意識形態與階級利益的鬥爭，彼此之間的矛盾，是深層而非浮面，是結構而非表象，是信仰而非口號，一旦爆發爭鬥，往往是爆烈、恐怖的，造成摧毀式的可怕後果。左右各為其主，皆從各自的利益著眼，並無對錯可言，但手段與策略的選擇，卻會衝擊社會穩定與秩序，除非訴求革命造反，否則必須接受現行法令制度規範。由此可以了解，抗爭團體雖宣稱捍衛勞工權益，卻因訴諸不合比例的抗爭力道，因而未能得到民眾的聲援，陷入孤立無援，唱獨腳戲的困境。

左派或許感嘆，此次抗爭無法捲起太陽花效應，台灣人似乎喪失理想性，向資本家與建制低頭妥協。其實，這是太陽花運動與勞基法修法在本質上截然不同所致。太陽花學運是對中國資本與商品即將低價傾銷台灣，打垮台灣本土企業，造成倒閉與失業潮，而捲起的抗爭風暴。尤其台灣年輕人長年陷在停滯的經濟泥沼中，深受低薪與工作貧窮之苦，面對馬英九政府欲與中國簽署服貿協議，自然群起走上街頭。反觀勞基法修訂，固然牽涉資本家與勞工權益，看似左右之爭，但核心焦點則在產業作業型態、企業如何有效營運，以及勞工的工作時間與酬勞之合議界定，本質上不是階級鬥爭，而是在議事殿堂折衝與交手，以訂出一份合乎各方權益最大化的立法過程，如此結果才具有正當性與合法性。任何一方走出國會，以激烈手段進行勞資對決，就背離民主機制，回到階級鬥爭叢林。

以台灣當前的氛圍，如此抗爭手段注定只能孤芳自賞，得不到廣泛支持。若用共產黨的術語來形容，這種脫離群眾與現實的抗爭，則是犯了「左傾幼稚病」的嚴重錯誤，導致嚴肅抗爭竟淪為笑柄。總的看來，左傾幼稚病看似可笑，卻是當前的一大隱憂，使台灣陷入空言理想卻一事無成的困境。

其犖犖大者，如抗議空污，反對核電，卻連風力發電等替代能源的設置也強力阻撓；憂心老舊城市建築的危險，卻反對都更與重建，而且連別有圖謀的釘子戶，也都照樣聲援，導致無辜第三者受害，拖延社會的建設與進步；了解少子化與老齡化日益嚴重，卻反對爭取海外移民；欲突破中國封鎖，擴大簽署自由貿易協定，卻與中國站在同一邊，禁止日本核災區食品進口，另一方面，每年卻有數百萬人次入境日本，大啖日本當地美食，等等，都是左傾幼稚病的典型症狀。

當中國經濟崛起強力擠壓台灣；全球暖化導致的極端氣候，影響台灣人的生活與生存；人工智慧與自動化快速發展，將徹底改變全球的產業結構與各國的經濟座標；台灣欲尋求何種定位，如何回應相關挑戰，決定了台灣的興衰榮枯。然而，左傾幼稚病無限上綱了反對的理想性，卻在策略的失靈中消耗台灣內部的能量，弱化了解決問題的能力。幸而，由多數民眾支持勞基法修法看來，台灣社會顯然存在一種沉默的智慧，可在關鍵時刻治癒所謂的「左傾幼稚病」，讓台灣迎向陽光，走出陰霾。