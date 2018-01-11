自由廣場》「移樹」是重要議題

◎ 楊永年

由於氣候變遷或地球暖化，使得護（移）樹成為重要議題。例如，日昨新北市某國小門口因路樹擋校門四十四年，民代敦促市府相關單位移植，該校長表示不影響車輛出入，但尊重權責單位的決定(https://www.nownews.com/news/20180103/2674066)。作者認為要不要移樹，其實是環境教育很好的討論素材，建議應有更多的溝通與討論。理由在於，樹是生態的重要核心，因為樹（植物）可以帶來菌種、昆蟲、鳥（或更大的動物棲息）；同時樹可以透過光合作用產生生活需要的氧氣，可以舒緩空污對人的傷害，可以調整都市的溫度。因此，為展現對「護樹」的決心，很多縣市多設有樹木保護自治管理條例，卻因諸多因素導致對於種樹、移樹、護樹等議題，不同政策利害關係人存在歧見。

問題在於，通常種樹時充滿理想，移樹或砍樹時又覺得樹的存在充滿障礙，讓人質疑過去（種樹的）理想已經消失？所以，如何讓移樹成為環境教育的一環，就非常重要，因為移樹至少必須釐清以下三大問題：

第一，為什麼要移樹？移樹首先必須釐清移樹的原因，有人希望移樹的原因是「妨礙交通」，但有很多案例顯示，妨礙交通有時反而可以「保護行人」，因為車輛遇樹必須慢行，或樹可以阻擋車輛直接的衝撞。再者，有人希望樹能夠保存，除了情感（歷史）因素外，還有前述環境（生態）友善因素，如果沒有經過詳細或公開討論而貿然移樹，可能衍生（以下）其他問題。

第二，要移到何處？移樹首先要考量究竟要移到哪裡，該樹是否適合該地生長，以及何時、如何移樹比較容易「存活」。因為樹好不容易種了幾十年或近百年，耗費的移樹成本不說，移樹過程可能必須切斷部分樹根與支幹，可能造成樹木「殘障」或死亡。曾經一位生態學者告訴筆者，「切斷枝幹就像斷人的胳臂，可能影響或傷害樹的存在」，讓人印象深刻。

第三，移樹會帶來什麼樣的改變？如果樹的存在具有十年甚至百年的歷史，移樹可能改變許多人的共同記憶；例如成大榕園的百年老榕，不只是成大校友的共同記憶，也是台南府城重要的文化資產（兩年前蘇迪勒颱風造成其中一棵老榕斷成三大塊，引發校友集體關切，學校並因此獲得約五百萬元的護榕基金）。因此，移樹可能改變樹周遭的動物（含人）或生態系的生活模式或衝擊。而且許多（沉默的多數）因為諸多因素，面對移樹不願表示（反對）意見，設若溝通管道不足，可能讓許多人感到無奈；更重要的是，少了為多元（生態）發聲的意見。

樹有生命但它無法表達意見，而我們如何對待這棵樹，有如我們如何對待這個生態系，亦可能影響人際間的溝通與互動。因此，不妨藉由移樹創造多贏，讓種樹、移樹、維護樹，都有許多溝通或討論的平台。也就是將移樹視為環境教育的素材（特別是要移的老樹就在某國小前面），讓更多的聲音藉由這個平台，不只讓希望移樹的民眾參與，也讓這所小學的教職員生（特別是小朋友，還有校友）有管道參與意見表達。甚至在討論過程中，讓他們認識到樹的存在，以及校園前面的樹和他們的關連性，讓校園與周邊擁有更多的種樹或移樹的環境想像空間。

（作者為成功大學政治系教授）