自由廣場》超時工作的刑事責任 很多國家有

◎ 魏安辰

日本最大廣告公司電通因常態讓自家員工超時加班，二○一五年耶誕節時曾導致一名女員工壓力過大自殺身亡，日本主管勞工就業的厚生勞動省以逼迫下屬違法加班的罪名，起訴該名自殺員工的直屬上司，甚至社長石井直為員工過勞自殺道歉，引咎辭職以示負責。

筆者以為，只要「雇主在勞工沒有明確同意的情況下，就要求勞工加班，最後導致勞工產生過勞問題，就應該讓過勞入刑責」，才是真正的保障，才能遏止不肖雇主的違法行徑。若看國外經驗，先進國家為保護整體國民生產力，《刑法》屬於必要措施，美國、德國、法國、日本、南韓對於超時工作的刑事責任，都有明文規定：美國處一萬美元與拘禁，德國處一年以下刑罰，而南韓勞基法對違法超時工作，則可處兩年徒刑或一千萬韓元罰鍰，至於日本勞基法，也針對違法超時工作，訂有六個月徒刑或三十萬日圓的罰鍰。

反觀台灣依照現行勞基法，雇主要求勞工超時工作遭勞檢單位查獲，最多就是被罰錢了事，讓部分慣老闆將罰金視為必要成本，甚至實務上很多雇主根本就編了一筆預算準備被罰，因為雇主省下的加班費遠遠高過被罰的金額，根本談不上達到嚇阻的效果。

外界有人質疑，針對強制勞動課以雇主刑責，太嚴格了，《刑法》就能解決過勞死問題嗎？但是如果勞動檢查已經失靈，勞資關係向一邊傾斜，牽涉到個人健康或公共利益，要處刑罰未嘗不可？而且只要雇主不要讓勞工過勞，那勞基法課刑責根本對雇主沒有差別，不是嗎？

（作者任職資訊業，宜蘭市民）