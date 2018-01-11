自由廣場》台灣旅行法與中國威脅

◎ 南嘉生

蔡英文總統當政後，中國對台軍事威脅加劇。中國挑釁是看準台灣目前沒有被普遍承認為獨立國家的國際地位，得不到國際外交的保護。只要我們反擊，就讓他有動武併吞的理由。反之，我們若鬥志而不鬥氣，忍辱而負重，反而會激起國際對台灣的支持。

看看美國不斷提升跟我們的準官方關係，就是個例證。例如週三媒體就報導，美國眾議院通過「台灣旅行法」（以及支持台灣重返世衛觀察員），為鼓勵美國與台灣各層級官員互訪訂立明確法律基礎，邁出重要的一步。

國際爭執、戰爭，很多時候都不是國與國間的爭議，而是集團對集團的軍事、外交對抗。當事國不一定有發言權。越戰、韓戰、以阿衝突、美伊戰爭等都是這樣。

因此個人認為，我們最好的作法就是：加強軍備，讓中國因考量攻台的成本太高而罷手；然後努力爭取國際認同、開拓外交空間。這也就是明太祖朱元璋從小小的地方軍事領袖，最後打倒當時世界最強的元帝國所採取的政策：「高築牆、廣積糧、緩稱王！」

（作者現任大學副教授，嘉義市民）

用薩德、神盾解決M503

◎ 巴菲銀藏

近日中國未與台灣協商就片面啟用M503航路，造成飛安與台灣空防壓力，甚至意圖打破海峽中線。對此，蔡總統有五項裁示，除了精進國防整備，和爭取國際社會理解與支持等兩點有積極性外，其他只是消極的自欺。

其實做為國際談判高手的蔡總統，應該深知中國共產黨欺善怕惡的特質，只要放出台灣要佈置薩德系統或陸基「神盾」系統風聲，中國必然跳腳，一再恐嚇台灣，然後想盡辦法找與台灣對話的窗口，屆時台灣就能要求中國停止M503航路，並恢復中國與我協商的管道。

何況，不管佈置薩德系統或陸基「神盾」系統，台灣風聲一放出來，美國必樂觀其成，也不會說台灣挑釁中國了！

（作者從事機械製圖業，新北市泰山區民）