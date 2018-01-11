自由廣場》（金恒煒專欄）黃國昌的教訓

從對抗罷免案到對抗勞基修法，黃國昌／時代力量使出的都是大動作；這是黃國昌的誤判，也是政治算計上的失算。所謂誤判、所謂失算，不是從成敗立論，而是指出黃國昌／時代力量的迷思。

黃國昌可能相信他高人氣的個人魅力指數，也可能還沉迷在太陽花運動一呼百應的風潮之中。問題是，時勢所造成的英雄，能不能永遠用時勢當他政治上用不完的籌碼？答案很詭譎。

先看一下黃國昌的豪語。去年罷免案投票之前，他說：「這一次罷免投票，不只是黃國昌個人的選戰，也是台灣民主價值的選戰，呼籲鄉親站出來，用選票投下不同意罷免，再贏一次！」罷免案成功與否，端在罷免門檻，只要贊成票數低於門檻，罷免案就失敗。換句話說，反對罷免票再多或再少，都與罷免成立與否無關。那麼要問的是，黃國昌為什麼要正面迎敵？非要催出所有支持者的反對票不可？「再贏一次」就是答案。黃國昌不只是要贊成票過不了關，還希望反對票遠遠壓倒贊成票，造成一面倒的勝績。黃國昌的自信，或許來自於太陽花運動群眾力量的成功。

開票結果，固然同意罷免未達門檻而失敗，但反罷免票不及同意票的一半，而且僅當年黃國昌立委得票數的四分之一左右而已。明顯，黃國昌迷信的「萬人擁戴」沒有出現。

再看罷免案後的幾個民調，時代力量的政黨滿意度，無論「天下」、「台灣民意基金會」等，幾乎砍半，比民進黨、中國國民黨的民調下挫都來得凶。

黃國昌／時代力量有沒有得到教訓？知道徒倚太陽花不可恃？恐怕還沒有。

黃國昌把時代力量僅有的五位立委拉到總統府禁區去絕食靜坐，寒天下雨，用肉身對抗警察，以搏命之姿壓迫民進黨收回修法成命。但群眾沒有如響斯應，既乏過去太陽花學運的人潮，也沒有勞團充其側翼，在人孤勢單之下不了了之；難怪民進黨總召柯建銘會撂下狠話，要他們自己「解套」。

這裡且提出一點題外話。既是示威、遊行，闖禁區、臥鐵軌都是戰略，都可以採行，台北市長柯文哲說什麼「陳抗還是要守法」云云，全是官腔官調。六○年代的世界性學運，有守法嗎？太陽花霸佔立院，有守法嗎？打破柏林圍牆，有守法嗎？柯文哲當時也只說「不能視為常態」（按，當然，廢話）但不敢斷言非法。

黃國昌們的抗爭，不在於有沒有牴觸法條，而在構不構成與執政黨討價還價的談判壓力。從反罷免到反勞基修法，黃國昌的失敗，只證實黃國昌的誤判，太高估一己的影響力。

其實，二○一六年大選及之前的地方選舉，無論勝出的是總統級的蔡英文、國會議會級的黃國昌或市長級的柯文哲等，都是拜台灣人滅國民黨之賜的受益者。取得的權力地位，不過是攀著太陽花氣流，沒有察覺到自己不具穩固且忠誠的基本群眾，卻耽迷在權力虛幻中；這還是小焉者。最可怕的是，切割過去一步一腳印的歷史，抹殺先行者的血淚，斤斤以「服從」為圭臬，悍然用「維持現狀」當護身符，而自以為得售。

然而，歷史的教訓就在眼前。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）