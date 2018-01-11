自由廣場》（青年時評）還論資排輩？ 省省吧！

◎ 季節

一直以來不少國民黨內人士乃至藍營支持者，對於蔣萬安參選台北市長充滿疑慮，理由不外他政治資歷太淺，首度當立委任期未滿就參選；或者認為他出來選不贏，平白折損未來的人才，應該二○二二年再說。而也有媒體指出蔣萬安本人因為在青年支持率遠遜於柯文哲，因而遲疑(https://news.tvbs.com.tw/life/847514)。其實這些想法都不適用於當下。

最簡單的反證，如果政治資歷跟勝選高度相關，那為何柯文哲能破非國民黨參選人的紀錄高票當選台北市長？就算因為他的對手剛好是政治資歷也很淺的連勝文，那也不應該得到這麼多票。

政治經驗多不一定是優勢，因為有時在青年眼中，你過去從政經驗越多，越意味著你要為如今青年的低薪、高房價等種種困境負責。且今天與二十年前的大環境不同，過去的經驗多，對於處理如今面對的新問題，能有多大幫助？搞不好都是一堆錯誤的經驗。且脫離基層越久，越難了解現在基層的苦、基層的需要。

再來，敗選了就意味著折損人才？蔡英文接連遭遇二○一○年新北市長和二○一二年總統選舉的挫敗，不也照樣在二○一六年當選總統？選輸了不代表從此無法翻身，是國民黨人過去往往敗選後不願留在地方繼續深耕，導致下次又要派新的人來重新耕耘，周而復始，才會有這種敗選意味著折損人才的怪論。

至於蔣萬安青年支持度大輸柯文哲，柯文哲參選之初，民調不也大輸連勝文？後來卻能大贏。抓對議題，贏得選民的心，民調就可能升高。柯文哲自二○一四年參選後就紅遍全國，擄獲諸多青年的心，而蔣萬安直到去年底為勞工發聲才一炮而紅，但在不少青年心中，形象已超越諸多資深國民黨委員，焉知不能重演柯文哲二○一四年的逆轉勝？

傳統國民黨喜歡講究表面上的和諧，能免黨內初選則免，然而表面上避免公開競爭，被勸退者在未經過公平競爭之下退了，內心真的服嗎？甚至事後暗中不合作，導致票開不出來。筆者做為二十多歲的青年黨員，深知我們這一代，最厭惡的就是密室協商，更厭惡倚老賣老！國民黨如果還要講究論資排輩，還要搞協商勸退，那麼也就不要怪青年，為甚麼不願意支持國民黨了！

（作者為中國國民黨員，台大政治所碩士）

不是說紀念小蔣不好…

◎ 胡文琦

媒體報導，十三日是前總統蔣經國逝世三十週年，為配合年底選舉，國民黨將擴大舉辦「緬懷小蔣」相關活動，除了路跑、音樂會、紀念大會外，也邀請前總統馬英九到中常會作專題演講，談蔣經國對台灣的貢獻云云。

坦白說，不是說紀念小蔣不好、不重要，而是國民黨應該有更重要的「變革、行動力與執行力」。套句鴻海郭台銘董事長的話，如果「民主不能當飯吃」的話，那國民黨現實、現時的在野表現，又真的能讓台灣人民信任、信服，再給國民黨一次「重返執政」的機會？從近期諸多媒體社論輿論的「苦口婆心」甚至是「直言不諱」，都可看出國民黨仍有相當大的變革改造空間。

真正紀念小蔣總統最好的方法絕對不會是演講、路跑、音樂會或是個人的恩怨情仇與官司訴訟，重點就是有無認清時勢且「接地氣」地疾民所疾、苦民所苦，相信這才會是小蔣總統最想看到的國民黨。

（作者為國民黨文傳會前副主委）