社論》各自愧對選民、共同耽誤台灣？

M503事件，小英政府譴責中國不負責任，中國擺明了要霸王硬上弓。而小英政府的國安對策，也就是呼籲對方協商，形同沒有辦法的辦法。（陸委會提供）

最近，周泓旭共諜案事涉國內政黨，中國片面啟用M503等航線，勞基法再修法即將三讀，台灣內外皆屬多事之秋。共諜案，台灣毋枉毋縱，北京抵死不認。M503事件，小英政府譴責中國不負責任，中國擺明了要霸王硬上弓。而小英政府的國安對策，也就是呼籲對方協商，形同沒有辦法的辦法。朝鮮半島，就在台灣周邊，金正恩與川普之間的叫陣，金正恩與文在寅之間的曖昧，後續還有待觀察。整體態勢，小英政府側重靜觀其變配合盟友，似未利用周遭戰略形勢的動態，為台灣爭取主動出擊的空間。完全執政，一副好牌，徒歎奈何。

對外採取守勢，內部則騷動不安。這是馬政府以來的狀態，也凸顯了台灣的總體危機。對於中國的得寸進尺，小英政府繼馬政府之後，只求低姿態，維持現狀。但，當小英政府淡化中國壓力，對台灣困局的不滿民意，似乎從外部轉向內部，就像目前的情況，許多人跟小英政府一樣，對中國的統戰武嚇無能為力，卻把壓力集中在諸如年金改革、勞基法再修法、空污等內政面向。而這樣的宣洩作用，壓力還是聚焦於小英政府。內憂外患所形成的內外交迫，再加上缺乏慎謀能斷的領導階層，彷彿成了小英政府的沉重包袱。

當前台灣，在全球化、兩岸纏結、左右衝突的多重矛盾下，已經衍生出越來越複雜的併發症。全球化的不利，兩岸的失衡，左右的對撞，民粹的陳抗，鑄下今天在立法院、街頭的對峙場景。各造關係人，對政策細節各執己見，卻找不到共識目標，能讓台灣脫離泥淖。因此，上了街頭人心惶惶，離開街頭依舊是人心惶惶，而對岸的敵意攻擊一波接一波，台灣危機只有加重、沒有減輕的跡象。儘管如此，各造關係人按自己的邏輯行事，各有政治盤算，沒有人擁有一部總譜。於是乎，台灣傲人的民主活力，在內耗中不斷折損，悲觀情緒有逐漸擴散之勢。

去年中共十九大以來，北京的武統叫囂，機艦擾台繞台，明顯變本加厲；窮台政策與經濟統戰，猶如利剪的上下刃。國際上，對於中國武力犯台的可能性與成敗機會，也有了多於以往的討論。凡此說明，台灣的安全環境已經亮起黃燈、甚至紅燈，雖然台灣不至於脆弱不堪，但更不能沒有足夠的憂患意識與積極作為。可是，看看台灣的內耗光景，卻好似對迫在眉睫的危險視若無睹，全副武裝用於例休、工時、薪資，一副內鬥擺中間、外患放兩旁的氣氛。連此起彼伏的共諜案，都好像不關緊要。如此漸凍台灣，難怪北京越來越目中無人，一副叫吃的咄咄逼人姿態。

正當中國敵意更無忌憚，台灣更需要突圍之際，在朝者民進黨對內缺乏節奏、對外被動；在野者國民黨、時代力量對內敏感、對外無感。更不要說，經濟民生的苦民之苦，已經成為朝野殺紅了眼看不到的現場。於內罔顧民之所欲，於外漠視外患進逼，輕重緩急如此倒置，台灣真不知如何行穩致遠。而勞基法再修正，意在僵硬中尋找彈性，大綠小綠卻陷入意氣之爭，不論結果如何，都注定沒有贏家。漁翁之利，萬一落在國民黨手裡，將是二○一八乃至二○二○的凶兆。果真如此，本土政權亦復辜負了國人賦予完全執政的寄託。

勞基法再修法，經濟民生為念，朝野之間不論有什麼前後左右的差距，畢竟是台灣的內部矛盾。然而，中國對台灣的廉價武嚇、窮台攻擊、一代一線、外交圍堵、共諜滲透等等，都是招招掐住咽喉的毒手。你死我活的敵我矛盾近在眼前，朝野卻儼然當作他家的事，沉溺於沒完沒了的內耗。內耗，只會刺激不斷在台灣找破口的病毒，不是嗎？而美國的台海專家，對於北京所謂的武統時間表，從二○二○到二○四九都有分析，並且提出各種台美加強軍事合作的建議。但朝野聽來，好像都是耳邊風。凡此外熱內冷的反差，朝野豈不是各自愧對選民、共同耽誤台灣？