自由廣場》籌建民歌音樂故事館

◎ 蔡文杰

曾經傾中的林心如這回被貼上台獨遭對岸封殺，這已不是甚麼新鮮事了。很明顯的事實就是台灣很多藝人已經提前回歸中國被統一了，如跨年台灣已經沒有甚麼大咖歌手，因為他們通通跑到對岸去了。政府宜重視此一現象，雖然說對岸市場大、價碼高，藝人跟著錢走無可厚非，但國格與政治立場還是早晚要面對的問題。

自兩岸開始交流以來，從演藝界提前回歸到陸客不來，很多人都在想辦法讓世界看見台灣，其實就華語流行音樂來說，從六○年代的民歌一直到現在，台灣才是最重要的地標。如嚴長壽就曾在《我所看見的未來》呼籲政府建立流行音樂博物館，裡頭可陳列鄧麗君、周杰倫、蔡依林、張惠妹等人的作品與發展過程，好讓全世界華人可來台灣參觀、憑弔紀念、追星等等，吸引觀光客來台多停留幾天。其實這一招是行不通的，因為縱觀全世界的博物館，都是在陳列已故畫家、作家、音樂家的作品，所以除了鄧麗君、張雨生外，多數都無法蓋棺論定。

倒是民歌台灣早就該成立民歌音樂故事館了，這段由大學生所創造出來的輝煌歷史，已進入許多五年級以上的台灣人回憶中，對整個亞洲的流行音樂也造成不小影響。而且當年的民歌手多數都還健在，如楊弦、胡德夫，還有如今仍在線上的蔡琴、李宗盛、羅大佑都是。藉由該館的成立讓台灣的音樂人重新凝聚，也讓全世界華人都知道這段輝煌歷史，這會是讓人看見台灣很好的一個點，而不是讓台灣藝人一天到晚跑到大陸去。

這所硬體設施可由「民歌四十」(https://www.pts.org.tw/program/Template1B_About.aspx?PNum=914)的班底來規劃由政府出資，因為「民歌五十」能否辦成沒人知道，畢竟這群民歌手已六十出頭了，演唱會不可能一直辦下去，所以一所紀念場館的成立就刻不容緩了。但雖是紀念卻不能用博物館之名，因為民歌手都還在，所以用民歌音樂故事館是比較恰當的。

曾幾何時，對岸幾億的人口都在聽鄧麗君，到如今我們打開電視，《我是歌手》、《中國好聲音》、《爸爸去哪兒？》輪番出現在我們眼前。風水輪流轉，但台灣在華語流行音樂的地位是不可動搖的，也只有台灣這塊土地能孕育出如此優秀的歌手，台灣民歌故事館的成立就是最佳的驗證。

（作者為社大講師，著有《反思旅行》）