自由廣場》揚塵非集集堰之過

◎ 張炎銘

中部空污嚴重，有環保團體說是集集堰截斷水流所致，要求拆除該攔河堰。回想六、七年前，集集堰也被「牽拖」造成彰雲地區地層下陷，個人願就所知說明。

濁水溪下游揚塵嚴重，尤其東北季風期間飛沙走石，並非始自集集堰施工完成的千禧年代。早在一九七○年，個人在西部海岸做防風定砂試驗時，大安溪、大甲溪、濁水溪等河川下游就是風飛沙熱點，必須戴蛙鏡、口罩，全身包如粽子，才能順利完成工作。當時環境問題不若現在受重視，而隨著國民生活水準提高、權利意識增強，揚塵成了民怨，環保單位先是開罰單，要求水利單位抑制空污，水利局一方面打行政訴訟申冤，一方面除採用「綠覆蓋」、「水覆蓋」等方法外，還因此在卑南溪中華大橋下游河岸設置全國第一套「高壓噴槍系統」，想噴水制沙，其後還推廣到花蓮溪、秀姑巒溪，但河床寬廣、噴水距離有限、耗能又耗水量大，效果很有限。

後來環保署輸了行政訴訟，撤銷水利機關空污罰單後，成立跨部會專案小組，整合環保、林務、水利及地方政府等機關，多管齊下後才算踏上正途，河川揚塵也稍獲改善。但在河川區域內無論採用甚麼方法，洪水一來，當然沖得乾乾淨淨，這不只是必然，也是應然。否則河川內有阻礙水流的設施，造成積淹水，反倒是水利機關失職！

台灣的水利工程師除了防洪、禦潮、開發水資源，也得防止自然風沙，大概全世界也少見。但這工作很難一勞永逸，必須年復一年投資，如同希臘神話中被天神懲罰、不斷推著石頭上山的「薛西弗斯」。但為了民眾健康，只能看著防塵網、噴灑的土壤穩定劑、植草、綠肥等各種防沙設施年復一年被洪水沖毀。環保署匡列五億元治理預算，只能減輕飛沙之害，無法徹底解決，就如同慢性病必須藥物控制一樣，揚塵是台灣強勁東北季風及冬季枯水期等自然條件下的無奈。

恢復保安林、整治山坡、裸露地舖稻草、灑草籽、加強管理西瓜田等，種種措施都是正確的，只有拆除集集堰，不但於事無補，而且影響所需用水，萬萬不可。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）