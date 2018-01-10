自由廣場》這一點，台灣也不如韓國

◎ 秦靖

當林心如因為新戲《我的男孩》獲得文化部補助兩千萬，遭有心人士檢舉為「台獨」時，林心如透過工作室發聲明切割，表明「以前不曾，以後也不會支持任何台獨的言論或行為」，並撇清補助款跟自己的關係，強調這是八大電視台的行為，與她無關，引發台灣人的反感。

台灣藝人著眼中國龐大的市場利益，價值選擇因人而異，筆者予以尊重。但台灣民主化進程許久，台灣認同卻像失根的浮萍，漂浮沒有一致的方向感，恐怕才是台灣面對中國無情打壓時最大的內部矛盾。幾點意見供參：

首先，演過《軍官與紳士》、《麻雀變鳳凰》的好萊塢一線男星李察吉爾，近年來在主流商業大片中缺席，最大原因就在於他從不吝於為西藏發聲，惹惱中國官方。一九九七年李察吉爾主演的電影《紅色角落》，觸碰中國專制政權、漠視人權的議題，讓全世界的人都怵目驚心於中國那法院背後的密室小法庭。中國黨政高官可以任意地中止法庭審理，將法官「召喚」到後頭的小法庭，重新開始審理後又是一種人為扭曲的法律標準。

由於中國近年來已躍升為全球第三大票房市場，加上中國資金大幅搶進好萊塢，所以李察吉爾被列入好萊塢的黑名單。李察吉爾只能拍攝獨立小成本的電影，但甘之如飴。

同樣地，二○一六年七月南韓與美國因應北韓核武威脅，宣布將在南韓部署「戰區高空防禦系統」（又稱「薩德」系統），惹毛中國，中國網軍串連抵制韓星，甚至爆出中國廣電總局向各大電視台下令禁止韓星演出戲劇或上節目。

南韓網友揚言「以牙還牙」，提議禁止中國籍的藝人在南韓演藝圈演出。南韓網友認為中國封殺令與大多數民眾無關，明星都已經荷包滿滿，無需替他們擔心。但國家尊嚴不容踐踏！中國再怎麼市場龐大，有錢並不是大爺！

最後，比較南韓與台灣民眾，你我是否感覺到，台灣認同像是失根的浮萍，全國民眾沒有一致向外的同仇敵愾，台灣內部共識渙散。

面對中國無情打壓時，台灣藝人或運動選手不是龜縮膽怯地臣服於中國，就是自我催眠「電影歸電影、體育歸體育、政治歸政治」，逃避台灣認同的核心問題，也讓中國一再食髓知味，自認有錢就是大爺！

（作者為教育工作者，台南市民）