社論》不容中國軟土深掘

中國最近動作頻頻，對我國極盡挑釁之能事。繼機艦繞行台灣周邊海空域之後，又逕行啟用M503等航路。蔡英文總統前天為此召開國安部會首長會議，除了呼籲中國就此事進行協商，也要求相關部會總動員，包括全面提升對中國的軍事監控與預警。在此同時，中國對我國打壓不手軟，最新受害者是藝人林心如，她的新戲《我的男孩》因領取我文化部補助款，被舉報為台獨，在廣東遭下架。面對中國步步進逼，台灣須積極回應，不能任其軟土深掘。

台灣現今面臨的中國進逼，情勢不容輕忽。以爭議航路而言，儘管蔡政府指中國「刻意隱藏不當政治及軍事企圖」，「無益區域穩定」，但沒有具體對應作為的喊話，不啻對牛彈琴；中國及香港航機照飛。再如軍事威脅，儘管我們剛公布的國防報告認定「兩岸軍力失衡加速」，中國軍事崛起是我國最大威脅，但「敵軍來犯，國軍將予迎頭痛擊」之類回應，也等於官樣文章，毫無嚇阻作用。

中國最近動作頻頻，自有盤算。軍事方面，它持續武嚇，從駐美公使李克新「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武統台灣之時」的揚言，到機艦航路，都在耀武揚威。除了言語恫嚇，有別於當年射飛彈，共軍這次偵察、訓練為中國進犯台灣做準備之際，還試圖讓台灣社會習以為常，步入其溫水煮青蛙的戰術陷阱。當然，有如華府專家所指出，也在測試川普政府的反應。

事實上，中國併吞台灣的工作中，除了所謂「武統」或軍事手段，多年來，它還以統戰加上法律、心理、輿論等「三戰」，「硬的更硬、軟的更軟」兩面手法，企圖「不戰而屈人之兵」。對它來說，手法可有不同，不變的野心是吃掉台灣。馬英九政府對它卑躬屈膝，中國就拿出「讓利」等笑臉攻勢，把刀子藏起來；蔡政府否定「九二共識」，北京收起笑臉，拒絕往來，還不時亮出刀子恐嚇。

必須強調，不僅軍事手段，中國對付台灣的工作，其實一直沒鬆手。大部分工作，在馬政府政策全面向中國傾斜期間，已開門揖盜，公然在台灣進行。「兩岸交流」提供最佳滲透管道，假借觀光、考察、會議、留學、駐點等諸多名堂，幹起蒐集情報、刺探軍機、部署人脈、發展組織等滲透潛伏的勾當。其間，中國高官政要還公然前來統戰，收買媒體新聞及廣告；所到之處，有些地方連中華民國國旗都主動迴避。

在一面倒的交流狂潮中，中華民國在中國上不了檯面，連「馬習會」都不能公然宣之於口，中國遂趁機在台灣大肆統戰，「國軍、共軍都是中國軍」的敵我錯亂，當年反共口號喊得最大聲的、如今親共嘴臉最醜陋，都是必然惡果。馬政府打著中華民國旗號閹割中華民國，還把中國統戰當善意，真是「又壞又笨」。

馬黨國被人民看破手腳，民進黨完全執政後，中國對付台灣的工作改變方式，在官方強硬手法之外，它滲透分化併吞的總目標不改，且更具敵意。有如周泓旭共諜案所顯示，中國不但在台灣發展組織，連吸收人員的價目表都已具體化。今年台灣選舉年，中國絕不會袖手旁觀，經由製造假新聞、暴力、群眾活動等手法介入，甚至資助政客及組織，都是可預見的。

最近，習近平對軍隊講話，重提毛澤東文革時喊出的「一不怕苦、二不怕死」口號，引起歐美媒體關注，「習近平告訴軍隊不要怕死，準備打仗」。一個武力崛起的中國，必為周遭帶來麻煩與災難。去夏曾與中國邊境對峙的印度，上月雙方紛爭再起，「中國越來越具侵略性」、「中國人終究不可相信」是印度的主流意見。中國惡名昭彰不只展現於軍事，馬雲旗下的螞蟻金服收購國際速匯金（MoneyGram）案，因美國公民有身分被辨識的資安風險，美方基於國安疑慮駁回。事實上，中國政府正透過科技控制人民的行為，全面建立「社會信用系統」，更凸顯它已讓自己人民及世人不安的極權本質。

面對中國的步步進逼，台灣沒有不積極回應的道理。柔弱隱忍只會招來更多挑戰及屈辱，對野心勃勃的敵手更不容姑息；台灣不分朝野，須一起努力，不容中國軟土深掘。