自由廣場》古蹟羅生門 議員別鬼扯

◎ 郁良溎

飽受爭議的勞基法修惡即將於立院臨時會討論，時代力量黨團日前為此發起封鎖議場的抗議行動。同時由於進入地方選舉年，許多政客開始尋找鎂光燈曝光焦點，而積極操作可消費的議題，立法院所在選區的國民黨籍議員鍾小平即趁機借題發揮，主張時代力量黨團的佔領行為破壞立院議場「古蹟」，除率北市文化局公務員前往會勘外，甚至進一步至地檢署按鈴申告。但這個看似「捍衛古蹟」的行動，卻反而讓鍾小平完全不關注選區文資保存課題的醜態顯露無遺。

鍾小平於五日發布貼文，以一紙公告指定「立法院紅樓」為市定古蹟之公文，主張時代力量黨團破壞「立法院議場」廁所窗戶與議場門鎖之行為屬破壞古蹟，要求柯文哲依文資法究辦，但只要到文化部文資局網站以關鍵字查詢，即可找出「立法院議場」僅為歷史建築而非古蹟之公文書，有好心網友於鍾小平之粉絲專頁留言提醒，反遭鍾小平指稱「不清楚就別胡亂說」，身為領納稅人血汗錢之民意代表，平日毫不關心選區如嘉禾新村、三井倉庫、菊元百貨、南菜園宿舍群等近年發生的文資保存搶救課題，僅為了選舉年尋求曝光與操作政治鬥爭而大行消費文資議題，但又因缺乏相關素養而大秀洋相，甚至不願虛心接受好心提點之民眾意見並承認錯誤，這般首都民代之表現著實令人髮指。

與此同時，身為文化主管機關的北市文化局職員，在收到搞不清楚狀況的民代會勘要求時，竟未能秉持專業於第一時間指正其錯誤，甚至陪同進行荒謬的「古蹟」會勘。這樣的情形不禁令人想起，先前北市府與中央因俞大維故居的保存議題進行惡鬥時，主掌文化資產業務的文化局副局長田瑋，竟在該建物尚未具有市定古蹟身分的情況下，逕行違反文資法向中央提報為國定古蹟，其結果當然是被文化部以於法無據之理由直接打臉。而北市文化局此次又在立法院議場一案配合狀況外的政客起舞，讓人懷疑北市文化局是否已然「上樑不正下樑歪」，完全無心於文資保存事務，僅想操作文資議題做為政治惡鬥的工具呢？

（作者為文史工作者）