自由廣場》在地人談墾丁

◎ 張力升

日前由於陸客的造訪，人潮的湧入，為恆春半島帶來可觀的錢潮，但同時也挾帶著大量的問題。

例如當你前往關山看個日落，走進售票亭，就滿滿都是人潮，想看個日落還要人擠人，好不容易靠近海邊了，你還得忍受陸客帶來的二手煙、隨地痰、不守規矩的熊孩子、以及時時刻刻高分貝的高談闊論，這些都是讓人覺得很煞風景的行為。

你要到龍鑾潭生態公園逛逛，看看水鳥，剛下車又都是陸客的聲音。是的，他們真的是如影隨形。走在園區裡，想欣賞園區裡的植物、動物，跳躍的松鼠，路過的野豬，都會被一股熟悉又陌生的鄉音給嚇走。想到園區裡，用定置望遠鏡遠距離觀賞潭面的水鳥，排個隊，轉個頭，也會被陸客插進來搶走。我朋友說的也許有道理，他說這時候你得放聲大喊，「大媽，您得排隊」。對強國人，還得用上強國人的方法才行。

到了貓鼻頭公園，就更不用說了。交通車位全讓遊覽車給停滿了，想要吃點什麼魚，要排在陸客的人龍之後，過好一陣子才能吃到。走上台階去看看貓形石，也要搶在陸客來臨前，才能和身邊的朋友一同遠眺。那種放鬆心情，慢慢體會欣賞的心情，完全都消失殆盡了，以前我的老師，來到這邊，都要用他的畫筆好好畫上半天才離開，現在我想應該連半個小時都受不了，無法停下來欣賞了。

所以，真該謝謝政府的作為，如今陸客真的變少了。

但話說回來，沒有陸客，這裡的人吃什麼？日前墾丁價位昂貴的滷味，我們自己人是吃不起，所以有人說，敲陸客剛好而已，但是，敲了一次，二次，三次，之後呢？人家知道你這裡會抬高價位，下次還會再來嗎？

我問在地的商家，他們說貴是貴在店鋪租金，而不是運費。然而，請聰明的各位想想，是什麼拉抬了租金呢？是豪爽的陸客嗎？是想多賺錢的店家嗎？還是其他？

如今，又一間飯店歇業，讓人看了不禁唏噓不已。

（作者為教師，屏東縣民）