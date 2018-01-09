自由廣場》從美國稅改看勞基法爭議

◎ 張昭仁

去年十二月底美國參眾二院通過近年來最大的稅改案，將公司所得稅率從卅五％降為廿％，預計未來十年將使美國政府減少稅收一兆四千億美元，以及對中產階級不十分友善的扣除額限制。民主黨並不滿意這個稅改，但人數處於劣勢，因此也只有幾位前進的議員提出些許文字修正，就在年底過關，將在下個年度開始實施，稅改中許多關係個人所得稅扣除額改變的部分將實施到二○二五年終止，再改回來。

國際上，各國紛紛討論川普稅改的產業磁吸效應，低稅率是否能順利吸引海外投資回國或是新的外國投資，意見紛雜，有人說會，有人說別作夢了，海外投資早就在免稅區設立，根本不受影響，只是給資本家一個鉅大的減稅福利藉口罷了。

不管怎麼說，從財團、勞工、中產階級角度來看，這個稅改絕對是對資本家最有利的一次改變，民主黨雖然不贊同，也只能少數服從多數，並沒有製造議事紛爭或走上街頭帶動抗爭，因為還沒有人曉得稅改真正的衝擊將是如何？或許它只是為資本家開一扇門，或許它真的帶動產業回流創造就業機會，實施以後，真正衝擊才會顯示，而且有些改變還有年限限制，既然共和黨執政，又佔國會多數，好壞就在下次選舉由選民做一個裁決，民主黨不同意，提出修正案也盡表決之責，投下反對票。

倘若川普稅改在台灣，反對黨會如何反應呢？包圍總統府？破壞議事場所？

台灣這次再修勞基法，有些細節我並不瞭解。我曾經在大小公司服務，我知道大公司與中、小企業是不同的，我也知道勞資不是只有對立一條路，尤其在私有企業，勞資雙方關係有衝突也有共同利益，是既競爭又合作的關係，因此有協商溝通的空間。再者立法本來就有討論的空間，不同行業有不同需求，對於不確定者，也可以設實施年限限制，或者再修正的可能。有必要捨協商，走街頭抗爭嗎？

當年我們也都是「週末健行組」，為環保，為勞動者，為國家主權走上街頭，曾經露宿凱道與台北火車站前，面對的是財大勢大冥頑不靈的國民黨政權，面對國家生死存亡之爭，餐風露宿，不得不然！

歷史在往前走，國民黨倒了，民進黨雖然令人不滿意，但有國民黨那麼差嗎？法律不能協商嗎？勞資一定要對立嗎？年輕的社運者，再想想吧！

（作者為美國台僑，加州會計師）