自由廣場》德國小商人看台灣工時

◎ 黃世澤

近日台灣有人為《勞動基準法》的修正案作出抗爭，本來，台灣薪津太低確是問題，只不過，現時台灣對《勞動基準法》的討論完全是荒腔走板，以筆者作為一個德國小商人對勞工法律的理解，現時社運界那些被香港人稱為「左膠」的原教旨主義份子，完全是走火入魔。

首先，每週工作四十小時，這樣少就連德國也做不到，德國每週工時是四十八小時。德國如果有些日子上班時數不足八小時，有些日子可以加班加到十小時，只要每週工作維持在四十八小時內。對大部分工人，其實只要維持每週工時四十八小時，以及年假必須放足讓員工徹底休息即可，堅持什麼一例一休，這除了滿足左翼人士的要求，到底對勞工有什麼好處，筆者看不到。

德國在保障工人方面，其實走三個方向，首先，有些行業是必須硬性將工時和休息時間定好，像貨車司機或旅遊巴司機，就真的不能容許一天開十小時車的情況，那要更嚴厲修法確保休息時間，甚至比一例一休還要多休息時間，確保公眾安全。而不同行業，有不同休息時間分配，最好交由工會和商會集體協商，德國大部分公司都是如此，而不是放寬七休一就像世界末日一樣。還有，其實台灣最大問題是病假之類處理問題，一旦勞工生病手停口停怎處理，應要求雇主代員工提供一筆保險金，如果員工生病一段時間，就由病假改為由保險金給付員工的生活費和醫療費，如果因工時太長導致經常用保險金給付的公司，那些公司得要付高昂保險金，甚至由保險機構向這些公司追討損失，這才是對付慣老闆的正確手段。工作有效率的公司，工時少一點，保險金付少一點，工作沒有效率的公司，工時長也不夠賺回要付的保險金，那些慣老闆才會真的收手。

香港人用「左膠」一詞來嘲諷不少左翼社運份子，因為他們滿口理想，但實際上他們提出的政策，不是實行不到便是貽害公眾利益。台灣確有很多有問題的慣老闆，但不是要服用砒霜來毒老虎，毒死了老虎也毒死了自己。其實民進黨立委敢採強硬立場，他們也知民意其實在那一邊的。

（作者是英籍時事評論員，原籍香港，現於德國經商）