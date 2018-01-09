自由廣場》飛彈危機後最嚴峻時刻

◎ 葉勝霖

近期台海兩岸關係可謂高潮迭起、暗潮洶湧，崛起中的中國對外的一切舉動，攸關東亞大陸區域和平至為關鍵，故相關新聞引起國內、外媒體高度關注。從周泓旭共諜案、李明哲案至新黨青年軍爆發疑似收受國台辦資金，暗中在台發展共諜組織，遼寧號航母再度途經台海、逕行劃設台海M503航線等等，接二連三事件無一不牽連、糾結著與台灣之密切關係。其威嚇目標劍指蔡政府殊為明顯且具體。中國政府色厲內荏的不假辭色、已到了毫不掩飾，對台展開強烈的壓迫主權行動，實已達劍拔弩張，極為險惡的臨界點。據外媒對此一連串事件的報導中，一致認為台灣政府面臨自一九九六年飛彈危機以來最為嚴峻的時刻，呼籲政府要嚴肅看待，並提出有效反制對策，切莫再以保持現狀，一廂情願式的發言回應即能船過水無痕，自以為甚麼事都將安然無恙般看待。倘若政府、國人再無居安思危的警覺性，無異於溫水煮青蛙，自陷於國家險境而渾然不知，一旦兵臨城下恐為時已晚！何以習近平在諸多公開場合，衣冠楚楚的展現笑臉對台溫情的喊話剛剛落幕不久，一轉身即翻臉不認人，對台咄咄逼人令台灣人厭惡，如此作風豈不自相矛盾？

審視共產黨過去處事風格步調，即可略知一二，為達目的，不惜以利誘、軍武亦即蘿蔔、棍棒雙管齊下手段逼迫對手就範，待取得對方信任、鬆弛戒心後再予取予求。若不從其意志則以類似對台方式展開一系列文攻、武嚇、封鎖經濟等手段讓對手心生畏懼而屈服。顯然習近平已對台灣政府遲不同意承認「九二共識，一中原則」漸失耐性，先不論是出於其個人意志或內部鷹派勢力的壓力。目前台灣內部能做的，筆者認為有以下幾點：一、切不能著急與狼共舞自陷泥淖中。二、建立國人認清中共企圖心的共識，獲得全民支持與政府站在一起。三、整軍經武建立強大的國防武力作為後盾。四、國安單位應加強嚴防，內部各團體、個人被滲透成為中共內應的危機管控。

（作者為設計公司執行長，基隆市民）