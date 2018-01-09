鏗鏘集》告密者，三腳馬

小說家李喬有一個短篇〈告密者〉，寫戒嚴體制下一個抓耙仔，告密來告密去，到後來自己發瘋起了，小說家鄭清文的〈三腳馬〉則寫政權更替的游離份子，怎樣在權勢庇蔭中扭動、掙扎，不是人的樣子。

在威權統治的社會〈告密者〉這篇小說，帶有諷喻，其實是某種批評。手無寸鐵的小說家揮舞著語言的武器，留下某種見證。

轉型正義，這也是要面對的問題。

戒嚴時期，台灣遍佈告密者。「保密防諜、人人有責」，在這樣的口號下，有些人被收買、驅策為告密者。

戒嚴時期，台灣大街小巷常見的標語。（維基共享）

假愛國之名，兼具某種利益取得。喜歡到處拉人入黨的黨國體制，比起它敵視的匪幫以意識形態募集同志，使出的只是利益形態的手腕。現在的黨國也一樣了。

當學生，入黨有好處；當兵，入黨有好處；在公務部門上班，入黨有好處。中國國民黨讓人瞧不起的就是滿腦子利益掛帥，盡粧頭門面、作表面功夫，政治黑金化也是這樣來的。

甚至，連馬英九都被指控有抓耙仔經歷，起底他在美國留學時的某種身分，也許，有特務血統的他，自以為是報效黨國，但畢竟不光彩。

連馬英九都被指控有抓耙仔經歷？！（路透）

戰後，在中國國民黨統治的長期戒嚴時代，文化界有抓耙仔、告密者嗎？黨政軍特國控制的文化界，應該在相當部門存有尚未被滅跡的檔案資料吧！三腳馬仔呢？

困擾作家季季半生的楊蔚，文化記者出身，是告密陳映真、害他入牢的人；被視為一代宗師的余光中也告過陳映真的密，成為一宗公案，這些都已被公開，但尚未公開的呢？

在轉型正義的課題，文化界誰是告密者？應該不是打馬虎眼、唬弄過去就可以的事。期待告密者、抓耙仔有罪惡感和羞恥感，自己懺悔？但可能嗎？誰又是三腳馬仔？隨著權勢轉向，人不像人！

台灣的文化界存在著這樣的黑暗面。假反共、愛國之名，留下一些劣跡的大有人在。面對轉型正義的課題，這都需要光的鑑照。把檔案攤開來，經由自省和他律，加以清洗，才能把過去拋棄，經由省思走向未來。

（作者李敏勇，詩人）