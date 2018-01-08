鏗鏘集》秀過頭的叫「秀逗」

（記者方賓照攝）

在二十年前，白宮前門街頭，常年有幾個人擺攤子「抗議」，算是白宮一景；在恐怖份子猖獗之後，白宮前後變成管制區，不通車輛、不准示威，並沒人說美國民主倒退、白宮搞戒嚴。

時代力量的立委，在立法院表決不能贏，耍無賴也不能贏，便把秀場移到總統府門前叫陣，要總統出來面對。警察以違法示威勸離，並禁止民眾聚集，他們便喊民主倒退、戒嚴重現。美國沒有這種「秀逗」的國會議員。

國會議員有國會議員的角色，時代力量本來形象清新，選民也希望新一代立委能把國會立法帶上民主正軌，不要流為群毆立委。民主政治運作，無法妥協的，只有服從多數，留下紀錄，下次選舉算帳，而不是違法上街叫囂。

禁區違法示威，警察必須依法取締，這是普通常識；如果執行失當，事後當可追究，但這幾個立委竟不知進退，違法在先，還要聚眾並找律師違法進場保駕，好像律師高於法律，可以任意干預警察執行公務，真是秀逗。

華府的笑話，從高樓掉到街頭的東西，不是砸到記者，就是砸到律師。華府這兩種行業多如牛毛。記者有採訪工作要上街頭，律師在街頭卻跟平常人一樣，只能看熱鬧，並不能干預警察維持秩序。

台灣律師法對律師執行職務的場所有明文規定，並沒有一項是在「街頭」干預警察執法，但在勞團的示威中，竟有年輕律師表演過頭，把上法庭用的律師袍穿上街頭，要阻擾警方拘捕及驅離行動。

立法委員不務立法，還違法示威，找律師護駕；律師不知本份，濫穿律師袍上街對警察說三道四；他們角色錯亂，流為綜藝演員，表演過頭了就變成短路！（作者王景弘，資深新聞工作者）