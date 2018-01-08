社論》這樣對台灣真的好嗎？

歷史發展充滿反諷，常常想要達到的目的沒有達成，反而走上了歧路，帶來災難性的後果。充滿理想的青年，拋頭顱、灑熱血，革命成功之後，果實卻被投機份子掠奪，甚至出現反動獨裁政權，革命因此成了一首悲歌。眼前對再修勞基法的抗爭，絕食、議事杯葛、街頭流竄等，與許多變質的革命一樣，若不扭轉回到正軌，終將淪為一齣黑色的反諷劇。

目前，月薪三萬元以下有三百多萬人，幾乎為勞工的三分之一。這不是一幅賞心悅目的景象。關心、改善彼等的困境，乃是抗爭的動力。但是，擁抱理性、責任與尊重人性的原則，才能向上提升，打造希望的世界。令人憂心的，此次抗爭似乎已經誤入歧途，走到改革的對立面。抗爭應該主題明確，言之有物，合乎整體的利益，方可贏得社會的支持。然而，當前所謂反對勞基法修惡的抗爭作法，是非真相的追求，與理性的辯論，顯然不是優先事項，反而充斥著抹黑與激情訴求，打著反對過勞旗幟，召喚同溫層的社運份子，讓抗爭成為互相取暖的聚會，此種抗爭缺乏波瀾壯闊的氣勢，更無法得到多數民眾的支持。

其實，勞基法之所以必須一修再修，就是典型民粹風氣盛行造成的惡果。勞基法原本的立法邏輯即錯謬地將所有行業綁在一起，以製造業的生產型態作為規範的框架。不幸的是，先前的勞基法修訂，無意改變一條鞭式的僵化管理作法，更因在野黨以「二例」相激，乃修出「一例一休」硬性規定之類的怪胎。這不能不說是一次歷史的意外，未考量不同產業與勞工的需求，施行之後自然問題重重。譬如，很多服務業與白領高階主管，其實是責任制，以績效作為工作考核的主要標準；並非生產線上以量作為績效指標，因此頗多窒礙難行之處，讓想加班、多賺取酬勞的勞工不能如願，反而必須另外兼差，比修法之前付出更多勞力，才能求得一家溫飽。此外，外銷與中小企業為台灣經濟支柱，多數有淡旺季之別，勞動力必須因應實際需要而調整，如今卻被僵硬的法規綁死。故而，上次修法縱使不是一場災難，至少也綁住了台灣發展的能量，讓台灣產業降低競爭力。

而勞工薪資的提升，呼籲官方介入的聲浪甚大，但在實務上，勞工能否加薪，在於總體經濟成長與企業的經營績效。上次修訂的勞基法，採用一套嚴苛、毫無彈性的勞動法規綁住企業，使其降低生產效率，結果將使經濟與企業萎縮。一方面綁住企業，一方面卻要企業主動加薪，解決低薪危機；既要馬兒好，又要馬兒不吃草，何其矛盾之至。何況，全球化緊密連結，資金人才的流動迅速且高度自由化，此地不宜投資設廠，自有他處可去，一旦企業承受不了嚴苛法規的限制，出走或者關廠，勞工不但未蒙其利，反受其害。悲哀的是，勞基法再修正，只是賦予有特殊需求的企業與勞工彈性，鬆綁僵化的規定，絕大多數勞工依舊是按照既有的節奏在進行生產工作，不會受到絲毫影響，而獲得工作彈性的少數勞工亦在總量管制、層層把關機制之下，不致有過勞或權益減少情事，何來「修惡」之有？

勞基法再修正，重點在於「鬆綁、彈性」，還給不同行業得以效率運轉的空間，也保障勞工所得、工作安全與權益的最大化，將可創造勞資雙贏的局面。然而，反對勞基法再修，亦是民主社會的基本人權，抗爭者當然可以充分表達其訴求。不過，抗爭要形成「太陽花二．○」 的風潮，不是看抗爭手段的激情程度，而是在於抗爭的訴求是否具有正當性，是否有益國家社會，能否吸引民眾參與？今天，抗爭者提不出再修訂會造成過勞的論述，卻只在「功德院」、「過勞符」或者「勞工是心中最柔軟的一塊」、「資進黨」上逞口舌之能，斷章取義，再加上肢體衝突與街頭暴走，這樣是成不了氣候的。廿一世紀的產業，著重創新與研發，必須擁有更多的彈性與鬆綁。人工智慧、自動化與無人駕駛日趨成熟，屆時勞資關係要如何規範？甚至需不需要規範？很快就會成為另一種爭論的議題。那時再回頭來看今日勞基法再修訂的抗爭，可能會感嘆︰以這麼強烈的抗爭手法對抗一個虛構的敵人，阻擋台灣經濟脫離泥淖，對台灣多數人真的好嗎？