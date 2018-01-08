自由廣場》談「逾期食品除罪化」

◎ 黃瑞培

拜讀程仁宏教授投書「賞味期限 有效日期」一文，筆者深有同感。對於食品有效日期的迷思，除了民眾的消費觀念需要導正外，其實有更多法規的癥結尚待檢討。

程文中提及，消費者因冬天寒冷，鮮乳逾食品的有效日期沒喝完，而將剩餘的鮮乳倒掉，形同浪費…。其實，食品一旦開封，保存條件已經改變，倘仍執著在食品標示的有效日期，已了無意義；儘管冬天氣溫低、保存條件相對較佳，食品的保存期限理當較長，但食品若標示不同保存條件下的不同期限（即所謂「多重標示」），卻是法規所不容。

食安法第十五條明文規定：「食品或食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列：一、變質或腐敗。二、未成熟而有害人體健康。三、有毒或含有害人體健康之物質或異物。四、染有病原性生物…八、逾有效日期。…」，業將「逾有效日期」食品等同變質、腐敗或有毒物質，不僅不得製造、加工、販售，就連貯存、運送、公開陳列甚至贈送也違法。

然而，食品從「新鮮」、「可食」到「變敗」，其間並非一線之隔，法規逕以「有效日期」劃開，彷彿有效日期過後，食物一夕間變成了「毒物」；反之，若不肖業者恣意將標示的有效日期無限延長，即使產品沒過期，這樣的食品難道就安全無虞嗎？

食品種類數以萬計，未妥適處理逾期食品，稍有不慎就得面臨六萬元以上的罰鍰，尤其「檢舉違反食品衛生案件獎勵辦法」將食安法第十五條「逾有效日期」等違規列為重大案件，大幅提高檢舉案件獎金核發比率，檢舉逾期食品變成一門高投資報酬率的「生意」，吸引更多人在賣場裡「考古」，賺取動輒萬元的檢舉獎金。

筆者建議，食安法應將「逾有效日期」自第十五條剔除，另在同法第二十二條增列食品應標示「製造日期」或「有效期限」規定，讓消費者知悉所購買的食品已製造存放了多久，以利取捨。雖然逾期食品除罪化，消費者仍可自行判斷效期予以拒買，引導業者可以誠實透明的方式妥適處理逾期食品，而非全然廢棄或偷偷回收改製。否則，吾人都可能成為食物資源浪費的幫兇！

（作者為高階醫管師、營養師，臺南市民）