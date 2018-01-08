自由廣場》微信身分證 台灣國安警訊

◎ 愚工

蝦皮拍賣公司企圖掩蓋中資身分，用人頭來台登記，規避經濟部的中資審查，其背後真正的大股東則為中國的騰訊公司，持股高達卅九．七％。騰訊轉個彎要登台的事，政府要注意的，不是持股比例的問題，而是騰訊與中國國安單位的特殊關係的疑慮。

公開資料顯示，中國要推動的「微信身分證」的合作對象就是騰訊公司。從表面看，微信身分證是一種進步，以後你拿著手機就可取代身分證目前的所有功能。但別忘了，依中國的現行實名制的規定，手機綁著你的銀行，承擔你的帳戶進出功能。現在再綁上身分證，再加上GPS定位，以後只要你用身分證坐火車、買機票、住宿等等，只要你用微信付款，無論是餐廳吃飯或超市買菜，甚至只是跟朋友見面，中國政府可以即時掌握每個國民分分秒秒的行動及通訊紀錄。

隨著台胞證的「國民化」，微信台胞證勢在必行。這麼重要的國安系統，騰訊公司沒有特殊的身分，以中國現有的國情，不可能取得這種合作案。這才是騰訊登台的最大風險，她的能力與背景所帶來的國安風險。

本月四日，《看中國》一篇題為：「微信身份證背後的政商勾結超出想像」就提出「現在從與當局合作搞微信身份證這一敏感業務看來，騰訊，並非只是中共權貴的『錢袋』和棋子這麼簡單，可能本身就與中共一脈相承，是暗裡的一隻迫害人權的黑手。故此，它才不但會謀大眾的財，還會害敢於衝破中共網路封鎖的正義民眾的命」的警告。政府應從這個角度去審核騰訊的投資案，而不是審核持股幾趴又幾趴的問題。

（作者為台商）