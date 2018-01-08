自由廣場》體改紛擾：理事長直選產生，然後？

◎ 蔡崇濱

邇來，體壇再掀波瀾，官方沾沾自喜民眾踴躍參與，民團強烈質疑人頭會員充斥，體改紛擾，再添一樁。操控人頭會員影響民間團體選舉，其來有自，伎倆，人盡皆知，後果，昭然若揭，只是，此番體改未能一舉破除，殊屬遺憾。

事已發展至此，尋求亡羊補牢，固然有其必要，但要圓滿解決，畢竟曠日費時，敬謹呼籲兩造理性思考、冷靜處理。並且期盼理事長直選產生之後，各方都能盡釋前嫌，共圖未來發展，因此，提出幾點建議，謹供參考。

一、發展政府與協會的合作伙伴關係：理論上，運動協會是屬民間團體，應是高度自治的領域，政府部門不宜過度介入，但實際上，卻因長期缺乏有效的外部監督與自我改善機制，造成政府及民眾的不信任感，因此，政府部門適度介入運動協會運作應是可被接受，重點是要在政府部門介入與運動協會自治之間達到平衡。

在西方社會，政府與協會是合作夥伴關係，政府的職責主要是制定體育政策、提供經費補助與進行協調聯絡，而協會則負責執行體育運動事務的全面管理職能。職是，寄望政府在政策制定上，講求全面關照、完整配套與程序完備，並且確實執行國體法第33條「每年輔導、訪視或考核特殊運動團體」的職責與職權，公平公正公開的具體反映在經費補助與監督改善。至於協會，則應一切依法行事，確實做到組織開放、財務透明、營運專業。

二、修補協會內部關係弭平選舉後遺：選舉伎倆的極端運用，就是優勢團體完全摒除異已的獨大局面，至於劣勢團體，則全面撤退，化不滿的情緒為抵制的暗流，於焉形成對立的形勢與團體的衝突。因此，改選之後，有賴領導者的胸襟與睿智，消弭選舉的後遺。

舉凡當權人士，在意識上，不應有君臨的躊躇滿志，而應有從眾的虛懷若谷；在角色上，不應自限於部分擁護團體的代表，而應提昇為全國單項運動的共主；在組織上，不應是排除異已的獨大，而應是廣納俊彥的包容；在領導上，不是權力與權威的訴求，而是懷柔與協調的運用；在行事上，不是一意孤行的獨斷，而是雙向溝通的圓融，要有群而不黨的從公益眾，而非黨而不群的營私利己。

三、全心備戰亞運掃除陰霾告慰國人：重大國際運動賽會的佳績表現，對內既可激揚民心士氣，對外又可提昇國家聲望，因而備受國人關切。分析國體法第30條，運動協會的任務之一，就是強化競技水準，爭取國際賽會佳績，提升我國國際體壇地位，其所涉及選材、訓練、參賽、輔導與管理的五個環節，都有政府、協會、教練、家長及選手五方相互牽扯，可謂茲事體大、錯綜複雜，都應嚴謹規劃、圓融處理。

2018雅加達亞運在即，姑且不論改選之後的運動協會，權力結構是否有所改變，都應爭取時間，全心備戰，創造佳績，告慰國人，同時，盼望能夠記取里約奧運期間引發諸多議題的教訓，避免重踏覆轍，獲得圓滿結局。

（作者為正修科大教授，授課「運動訓練學」）