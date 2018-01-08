自由廣場》勞基法三版本談打掉重練

◎ 林修正

為了要不要修改新版的一例一休勞基法，時代力量的強力抗爭，成社會矚目焦點。在此試做分析。

【比較】「舊版勞基法」、「一例一休版」與「一例一休修正版」，這篇網路名家顏平楚所發表的文章，其詳盡與深入，個人認為相當值得一讀。簡單說，不管新版，準備修改的更新版，都比國民黨掌權時代的舊版勞基法好很多。國民黨長年掌握行政與立法大權，甚少為勞工福利設想，現在在野，卻翻身轉替勞工爭福利。這很投機，不值得期待。

至於民進黨與時力目前的爭議，在於民進黨的新版有窒礙難執行之處，因此要改。沒有執政包袱的時力卻認為不應該將才給的糖果又收一些回去。但兩者的主張都優於國民黨。

搭建在舊版基礎上的勞基法，必須打掉重練。舊版在威權戒嚴時代制訂，以製造業為主要考量，強調勞動投入時間與數量。但世界經濟已產生重大革命，從電腦到網路，讓製造業從標榜「厚、重、長、大」轉為「輕、薄、短、小」，生產體制也出現重大變化，產值增加是仰賴腦力產出品質，而不是強調體力、時間投入數量。從先進國家的勞動條件多比台灣好很多，足證舊版勞基法的思維，已經難以處理網路時代、知識經濟的勞動問題了！

由舊版勞基法如何、何時轉到目前一例一休的勞基法，或有很多討論空間，但朝這個方向努力移動才是正確的。

（作者為中州科大副教授，台北市民）