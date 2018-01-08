自由廣場》（澄社評論）令人費解的台大校長遴選

◎ 楊信男

台大校長遴選的結果已經出爐，中國時報以社論標題「管爺意外當選是變革的開始嗎」 談同為藍營的管爺將接掌台大乙事，便可見這個消息令人跌破眼鏡的程度。所以值得反省推敲，以為後事之師。

這次台大校長遴選結果令人意外的原因是，進入遴選委員會最後一輪投票的二位候選人，在之前校務會議代表投票是獲得不推薦票最多的二位，而且不推薦票都多於推薦票，等於這二位候選人都沒有通過「信任」投票。

顯然校務會議代表跟遴選委員看法有很大不同，前者被後者打臉。

一些人認為，泛藍在十二年前以及四年前的台大校長遴選都曾有某種形式的運作，這次應該也不會例外，不過這只是臆測。比較具體的解釋應該從媒體報導說，管爺最後的勝出有賴三位企業界人士的支持，蔡明興更在事後公開大力讚賞管爺，只是有人馬上指出管爺擔任蔡家主控的台灣大哥大的獨董。管爺是否會在宣布退出政黨活動後，也辭去獨董，將會是有趣的觀察點。

上述三位企業界委員有二位是由台大行政會議提名，基本上由行政高層主導，當時便有人戲稱，哈佛跟史丹佛等名校應該效法請比爾蓋茲等富豪去當他們的校董。

台大校長遴選委員會有二位校友會代表，立意很好，只是他們是由校友總會提名，而總會會長慣例由卸任校長擔任，提供卸任校長繼續影響學校行政及校長遴選的機會。這次的遴選背後是否有他們的影子，也令人好奇。

這次委員會遴選結果宣布時說，遴選委員會達成共識，不便公布投票票數和進入第二輪投票的另一位候選人。但媒體陸續披露各項細節，守密從來不是我們的美德，與其讓媒體臆測，有些甚至是錯的，遴選委員會其實應該公開細節，並說明他們的看法為何與校務會議代表不同。這除了可以釋疑，也可以免除黑箱之譏。

（作者為台灣大學物理系名譽教授）