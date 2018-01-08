自由廣場》都更地王，管中閔怎麼看俞大維故居？

◎ 黃智慧

就在台大邁入90年的重要時刻，能否產生一位文科校長，是眾所矚目焦點。回想1928年台北帝國大學（台大前身）創立時，首任校長幣原坦為歷史學者，長達10年任期內，為台大擘畫了百年立基。1949年戰亂中毅然來台赴任的校長傅斯年，也是歷史學者，他為台大樹立自由學風與人格風範，迄今仍被傳頌。基於二位校長的貢獻，不可諱言，許多台大人心目中，期待繼傅斯年之後，出現一位重視人文價值的新校長。

新選出的管中閔校長呢？他曾自述計量經濟學領域，多在鑽研數學與統計模式。其大學歷程又非在台大渡過，對百年校史，他會有感嗎？

近年來台大所發生的風風雨雨，看在校友眼中，母校聲譽受損，心裡著實難受。在校時期，微風中騎著腳踏車穿梭椰林大道，眼前校舍盡是昭和時代建築風格，一路到溫州街、青田街甚至遠到銅山街。學生時代沿途拜訪木造房舍內碩學教授，校園彷彿延綿到市內，這是台大人擁有的求學美好回憶。

曾幾何時，這片獨特的台大宿舍群急遽消失，有疏於管理或火災變故等等，背後原因不明。根據2010年財經媒體報導，台大在市區內有高達17個都更案在進行，分布在大安、中正、信義等豪宅熱區，利益高達125億以上。台大被財經媒體榮封為「都更地王」。

晚近半年來，由市民團體發起搶救溫州街「俞大維故居」運動顯示，台大無視百餘位重量級文化人懇切呼籲，對自己的百年校史也毫無所感。一棟房舍歷經哲學系、外文系、中文系、歷史系、農經系等具重要貢獻學者居住，更讓在八二三砲戰保衛台灣的傳奇文人國防部長俞大維，居住長達20多年。

俞大維居住期間，台大研究生們紛紛慕名而至，在這棟房舍內聽講俞大維所授獨門戰略學。大學裡學不到的知識，他不吝傳授。大學裡沒有的圖書，他慷慨捐贈。一生兩袖清風，沒有留一棟房產給子孫，生前就立遺囑將他所有珍藏17、18、19世紀絕版書，捐贈台大圖書館，用以滋養更多台大學子。

會勘期間，台大一再否定有俞大維故居的存在。審議會上，對這棟房舍所承載5個學系歷史，隻字不提。只談老屋維修負擔不起，資產活化必須都更。而總務處的工作似乎即是以剷除老舊房舍，換取更多新樓地板為職志。其高度配合民間都更業者的積極程度，令人咋舌。

在暫訂古蹟期間，移動庭園樹木，繼而催促住戶搬走後，讓建商在裡面召開閉門記者招待會。去年10月、11月經由二度文資審議大會，以2/3高門檻投票通過「俞大維故居」市定古蹟後，台大猶在12月公告範圍前，再度動作，亟欲翻案或變更範圍。以上林林總總，讓市民團體見識到台大與業者緊密癒合。

台大為什麼會有那麼多土地？土地是台大自己花錢買來養的？木造房舍是誰蓋的？現在貴為精華區的土地上並非官舍，多是民宅私財，亦即是帝國大學教職員繳納薪水籌建起來的房舍。這些房舍與土地，本身就是一段台大的歷史，也是珍貴的資產。雖然這些房舍淪為被接收的日產命運，再怎麼說，產權還屬於國有財產署，也就是全民資產，理應接受全民的監督。

台大被委託為管理者，是否善盡社會責任？不僅應面對文化界與市民的種種質疑，也要對百年校史有所交代。新選出的管校長提出要「變革」而受到遴選委員青睞，他能否展現百年名校的人文歷史高度？洗刷「都更地王」名號？市民、文化人與校友們都在期待。

（作者為台大校友，俞大維故居保存發起小組成員）