自由廣場》蒸汽火車空污停駛？ 請看看大井川鐵道！

◎ 王錫璋

嘉義縣花費九五○萬元整修九十年前出廠，編號六五○的蒸汽火車頭，在去年十一月十一日於蒜頭糖廠文化園區復駛一天，卻因燃煤而遭檢舉違反空污法，就一直閒置在糖廠車棚已兩個多月了。

諷刺的是，這蒸汽火車還是嘉義縣政府以保留活動式文化資產及見證台灣糖業發展歷史的理由，向文化部申請經費通過而修復的，目的也在發展嘉義縣的觀光事業，可是卻卡在空污法而無法行駛。

一輛在空曠鄉間每天僅少許班次行駛的蒸汽火車，能製造多少空污呢？比起火力發電廠燒煤，當然是九牛一毛而已，也不一定比都會中，大量汽、機車所製造的空污為多。可是卻沒人停止使用汽、機車呀。能夠保留文化資產和促進觀光的蒸汽火車，因一點蒸汽、白煙，就動彈不得，可見文化部的確有需要和環保署溝通，讓文資活化有彈性些，不必太僵化，否則阿里山森林鐵路、太平山森林鐵路以後要復駛都無希望。

去過日本靜岡旅遊的人都知道，他們有一條大井川鐵道，專門行駛蒸汽火車，車上還有列車長表演吹口琴、介紹沿途風光，各車站並販售各種當地特色的便當等等，是靜岡有名的一條復古火車觀光路線，每年吸引不少他們國內及外國遊客來搭乘，可沒有人說它因燃煤而要禁止它行駛呢！

蒸汽火車對保留歷史文化比老屋更有移動性的價值，也更具觀光吸引力，是一舉兩得的文資活化，應盡量從空污法牢籠中解套才是。

（作者為前國家圖書館編審，台北市民）