自由廣場》教室不急著裝空氣清淨機

◎ 蔡志鏗

高雄市教育產業工會召開記者會，強力要求教育局要仿效雲林西螺文昌國小，為危害區內教室都裝設空氣清淨機，讓學生免受髒空氣的毒害。對此，筆者認為治標不治本，而且有後遺症，甚至成為世界級笑柄！

首先，如果不從改善汙染源做起，只是在教室裡裝空氣清淨機，無法完全解決空汙嚴重的問題，除非裝設密閉式窗戶隔絕，搭配空調，但動用的經費龐大，絕非教育局或學校所能負擔。

一間普通教室最少六十平方公尺，專科教室更大，要達到清淨空氣的好效果，非裝個三、四部以上不可，這筆費用由誰支付？如果由公部門支應，會否排擠其他教育經費？如果由家長會支應，地方差異性頗大，並不穩定，恐窒礙難行。

除了裝設經費令人頭疼外，空氣清淨機要清洗、維護、更新耗材，也需要人力和財力。增加的用電量，除了電費問題，更極端的說，所因此增加的用電，就要增加發電量，空氣汙染豈非雪上加霜。

不過，對於全教產要求政府依「室內空氣品質管理法」，將高中以下學校的教室納管，筆者舉雙手贊成！因為教室也是公共場所，而且人口密度不低，沒有理由說縣市政府、公家機關、百貨賣場等都公告納管，卻讓中小學教室成為法外之地。納管後，學校行政才會更積極研擬改善策略。

對於空汙危害學童健康問題，政府和學校當然不能袖手旁觀，但作法要有整體、全面的策略。教室裝空氣清淨機只治標不治本，而且會衍生諸多後遺症，政府部門應思考更好的對策！

（作者為退休校長，台北市民）