自由廣場》空氣污染＝肺癌？

◎ 詹智瑩

很多不吸菸與少進廚房的人還是會得肺癌，傳統的病因吸菸、二手菸與油煙可能有誤。

國際癌症研究總署IARC在二○一三年將空氣污染PM2.5列為一級致癌物，認為空污微粒可能引發肺癌，長期生活在高空氣污染環境有增加肺癌可能。各報章與新聞媒體多有報導，好像減少肺癌只要降低空污即可。

煤炭與汽油燃燒會產生臭氧、二氧化硫、多環芳香烴與PM2.5等毒物，是否會引發肺癌，要用事實來證明，否則大家如火如荼進行各種管制措施，最後肺癌還是不見降低。

一九七○年以前，電鍋尚未大量普及，台灣家庭煮飯、燒水、炒菜等多用煤炭火爐或木柴燃料的大灶，常是煙霧瀰漫，空氣污染可能比今天還要嚴重，而且靠近人們，特別是女性常常吸入這些污染空氣，但肺癌也沒有很多，「肺癌等於空氣污染」這個結論可能有誤。

依據世界衛生組織的各國肺癌死亡率排名，與聯合國國家污染指數，查出低空氣污染國家反而是高肺癌死亡率，在世界一七二個國家肺癌死亡率排名如冰島廿六，荷蘭第九，紐西蘭四十七，加拿大十三，挪威卅五，丹麥第七，美國十二，德國三十，英國十八，法國十六，西班牙卅三，日本五十四，瑞士四十九，義大利四十等。另外大家公認的高污染國家，只有中國位居第八，而印度位居一一五，墨西哥一一七，沙烏地阿拉伯一二七，埃及一一一，巴基斯坦一二四等，顯示空氣污染不必然等於肺癌。

再分析美國癌症協會公布的肺癌資料（參考 Cancer Facts & Figures 2017, P14.）、空氣污染協會公開的美國各城市的空氣污染排名，可發現美國空氣污染最嚴重的加利福尼亞州與次嚴重的猶他、亞利桑那、德克薩斯州，癌症死亡率與肺癌死亡率都是倒數六州之一，也是顯示空氣污染並不一定會產生肺癌。推測吸入這些致癌物或有毒物可能沒超過「安全劑量」，人體才沒有發病。

（作者為國立台灣師範大學化學碩士，塑膠公司研究經理退休）