自由廣場》資深員警：我，廉頗老矣，尚能飯否？

◎ 孟繁勳

報載彰化縣政府提出「五十歲以上外勤員警免服深夜勤」，考慮警力不足在警界已成為常態，此措施恐怕無法解燃眉之急。

外勤首重勞逸平均，以派出所「勤務基準表」為標準，在歷經一個週期服勤後，基層員警輪服班次均相同，處理一般轄區事故日間尚足以應付，但深夜勤少一人，勢必加重同班員警工作，甚者，遇有案件，賴以維持轄區治安的巡邏即唱空城，在各單位警力不足現況下，無疑雪上加霜。

真正的問題是，五十歲員警就真的老了、不行了嗎？年紀大與不耗費體力、輕鬆、工作時數短等工作劃上等號，隱含了「生產力較差」。但世衛組織定義五十歲正值壯年，且目前五十歲以上占了基層員警約八％，若深夜免服勤而造成出勤班次調整、排擠，同單位其他員警工作壓力增加，新世代員警必將質疑同職同酬不同工，這世代對立將如何處理？

二○一七年德國BMW公司面對員工年齡結構老化的問題，兩名工廠領班在資深管理人員和技術專家支援下，和員工共同開發出一套提升生產力的變革措施，以及實施部分工時政策，調整管理流程等。該計畫投資花費極小，但實施一年後竟提高七％的生產力，和平均年齡較低員工組成的生產線不相上下。參考BMW經驗，政府應亟思如何將實務經驗豐富的這一群資深員警，藉由經驗傳承、人力資源再運用，比單純免深夜勤效益更大。

再看美國的總軍士長，地位相當於中將，初級軍官往往主動向總軍士長敬禮，他代表的是經驗及地位的崇高，而不會因年齡而否定其地位。體系結構相似的警察，是否也要從這個出發點來思考，實現資深員警成就感的需要，並照顧基層？

個人認為，上位者應重視警察內部文化及社會需求，避免挑起世代對立、疏離，在人力運用上，應注重團體討論，考量不同員警體力狀況及個人意願，適時調整。外勤工作雖辛苦，絕大多數員警仍能從中得到社會地位及家庭認同感，最重要的是，要將工作經驗比絕大多數警官豐富的基層小隊長、巡佐視為「幹部」，提升其地位，藉此激勵至五十歲仍未升任幹部的基層員警，營造警察團體效率、認同、和諧三贏局面。

（作者為台北市政府警察局行政科股長）