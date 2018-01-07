自由廣場》別讓台灣被「去國家化」

◎ 邱智淵

中國未經協商就逕自宣布啟用M503雙向航路及W121、W122、W123三條銜接航路，引發我國飛安與空防疑慮。加上一年來中國屢屢以軍機、戰艦繞台，擺明了是在製造中國管轄台灣的「事實」（De Facto）效應，將台灣海峽「內海化」，將台灣「去國家化」，政府不可不慎。

中國解放軍接連出動機艦，巡弋東亞重要海域與水道，這些行動都被視為是要突破美日在西太平洋第一島鏈對於中國設下的圍堵線，也是中國想要霸權崛起，航向世界的具體象徵。如今在未知會我國就決定開放與海峽中線相鄰的相關空中航道，更是不再尊重國際慣例，把台灣海峽「內海化」，視為中國領空的一部分。並從三個方面，把「一中鳥籠」罩住台灣。

在軍事上，中國企圖突破第一島鏈，打通中國在東海與南海上的任督二脈。

在外交上，透過減少我們友邦的方法，排除國際社會承認中華民國的法人地位，讓台灣問題「國內化」。

在內政上，則透過發行卡式台胞證，拉攏台胞融入中國社會，久而久之，隨著市場、人口的優勢，台灣問題就不再是國際問題了。

中國機艦多次刻意繞行台灣，政府若不強力抗議，會被國際社會視為台灣「事實」默認中國在台海四周有特殊利益與特殊地位。當國際間因為台灣政府的消極作為而默認中國的利益時，台灣將被一個中國的繩索緊緊綑綁。如果中國再刻意塑造中方機艦可自由出入台灣海域，久而久之會在國際間形成中方「事實」管轄台灣，那麼台灣在國際社會不僅是邊緣化與模糊化，而是真的「事實上」被地方化了！

當然中國的態度就在看準川普政府深陷通俄門等內政危機，又因為北韓問題遲遲沒有進展而應對無方時，藉由不斷的挑釁，來測試中美實力的差距與老美圍堵政策的底線。台灣正好位於陸權與海權爭霸的交會點，也許是地緣政治帶來的歷史宿命，我們很難逃避外來政權的干涉與介入。但是面對這樣「美消中漲」的國際現實，夾縫中的台灣必須找出能「遠交近攻」的應對之策，否則被「去國家化」、「地方化」的危機，已近在咫尺。

（作者曾任國大代表，台北市民）