自由廣場》那位心疼台灣人的中國女學生

◎ 胡文琦

日昨，貴報報導一則新聞表示，一名中國大陸女學生來台「讀書四個月」，在接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問時坦言，有一點點心疼台灣人，因為大家會面臨身分認同問題，再加上中國大陸經常「對這邊施壓」，台灣也沒有那麼多「國際支援」。女學生還說，肯定大家（台灣人）也會心疼她不自由，不過她心疼台灣人的另一點是，往往需要花時間去跟別人解釋自己是台灣人，「不是中國人」云云。

女學生還透露，最近就要離開台灣了，自己最捨不得的東西，就是師大周邊的美食，也對台灣的舒適天氣、墾丁美景及「俗又大碗」的好吃水果有所期待，而在談到最喜歡的台北景點，女學生不假思索地說就是「總統府」，她曾經在公開參觀時進去，並看到相關抗議遊行紀錄，讓她「感覺到了民主」。此外，最喜歡的台灣偶像劇則是《花甲男孩轉大人》。女學生最後說，在台灣四個多月以來遇到「很多善良的人」，因此她對台灣人「充滿不捨與感謝」。

看到了嗎？不是說台灣最美麗的風景是人嗎？那位女學生也才短短在台灣待了「就只有四個月而已」，期間，她「感同身受」心疼台灣人的認同問題，也體驗到了對岸「對這邊施壓」，更理解到台灣所欠缺的國際支援，同時間，她也理解在言論自由下，「台灣人不是中國人」的部分不同觀點，而除了美食、美景外，她在「總統府」見證了多元抗議且「感覺到了民主」，更表示自己遇到「很多很nice的人」，因此對台灣人「充滿不捨與感謝」。

試問，YouTube頻道《不要鬧工作室》應該不用花錢「買業配」吧，也不用為了一個目前不方便表明身分、沒有勢力、沒有不良企圖與動機的「就是一位年輕女學生」造假吧？那就對了啊，對比目前兩岸彼此心知肚明、假文明假斯文的刻意政治操作而言，中國大陸的那位女學生的「內心話」，不正是為我們兩岸交流下了一個最好的註解嗎？只要我們對自己的民主、自由生活方式「有自信」，相信在「眼見為憑」的見證下，難道不是我們對對岸最好的價值觀念輸出嗎？

（作者為前中國國民黨文傳會副主委，新北市民）