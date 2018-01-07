自由廣場》先試試看吧

◎ 劉政偉

一部勞基法，要硬性規範現代樣態多變的各行各業，根本不可能。所以再怎麼修，都會有人不滿意。這是簡單的邏輯問題。

而且，民意有勞方民意，也有資方民意；有想多加班賺錢的勞工民意，也有要求越快定案越好安排班表的資方民意。

所以，時代力量要求退回勞基法，恐怕不見得是「多數民意」！大動作絕食抗議，被解讀為作秀的機會大於關心勞工，更何況，真正需要被關心的勞工，可能恰巧是希望能夠多加班、多賺錢補貼家用的勞工。

這次，何不讓新版本勞基法「試試看」，一年之後，再來考慮是否還有甚麼地方要修。這應該是很實際的建議吧？

（作者為大學教師，桃園市民）

◎ 鄧鴻源

如果老闆有良心，需要勞基法做甚麼？如果老闆沒良心，又能防止他們苛待員工嗎？

台南市璨揚企業黃文献，白手起家，因為出身清寒，知道窮人的苦，超額進用廿一位身心障礙員工，甚至建立企業少見的員工無息貸款制度，更把員工當成自己家人看待，不僅生育獎勵每胎五至十五萬元，還幫忙養兒每月發五千元到三足歲。還在父母親節送員工禮品等等。對這樣的老闆與員工，顯然不論勞基法怎麼修改都沒有影響。

以前的國民黨政府，只會錦上添花，圖利某些財團與特定族群，使得社會充滿不公不義，才會再次被人民頭家趕下台。如今因先前勞基法版本受到各界批評，賴院長再修一次，雖不完美，已進步許多，時代力量為何反對到底？

（作者為真理大學通識學院副教授）