自由廣場》誰是弱勢勞工？

◎ 沈乃慧

經過精彩的立法朝野諜對諜、自鎖、縛綁和剪鍊等「勞動基準法」的修法前戲，時代力量的委員們此刻正在寒風苦雨的凱道上靜坐了一夜一天，抗議勞基法惡修。這樣的熟悉場景，勾起三年前馬政府欲強行通過服貿法前的記憶。但這一次修法內容、對象都大不相同，若時力的委員們還冀望能再掀當年太陽花學運的熱情，恐怕緣木求魚。

時代力量的委員們昨日在凱道上靜坐了一夜一天，抗議勞基法惡修。（記者王藝菘攝）

回顧一例一休立法前，時代力量和國民黨均主張兩例，筆者當時支持執政黨的一例一休，是因為兩例太過激進，我不認為當今的台灣社會有條件可以承受得起這種巨大改變。試想星期六日兩天，所有勞工都必須休假，我們必須祈禱這兩天一切順利，不能有意外，如果家裡廁所壞了是找不到人修的，路上電線桿斷了，台電也派不出人修，也要祈禱這兩天不能生病，因為醫院留守的人員根本不足。

筆者萬萬沒想到一例一休通過，竟然出現有很多勞工抱怨薪水減少狀況，他們不怕過勞卻希望能在例休日加班，增加收入以濟家用。勞工相對於資方，當然弱勢，但是那些希望休假工作時數正常的勞工，和那些因為生活壓力大反而希望例休日加班賺錢不怕過勞的勞工，兩者究竟誰比較弱勢？

勞工狀況人人不同，「勞動基準法」修法給予勞資雙方溝通的彈性，是必須的。勞團的代表們不能假設每個勞工都和你一樣，不想加班賺錢，你們的理想可能逼得很多生活困苦的勞工在例休時，還得另外找其他工作打工，獲取更少的待遇。另外，請給我們社會多一點信心，讓勞資協商試辦看看，不必在事前就推論所有老闆都是黑心老闆。

至於提高薪資是另外的議題，必須再議，不要牽扯「勞動基準法」。除非時代力量或國民黨可以提出解決這批真正弱勢勞工的法案，否則這樣的抗爭帶不起風潮。

（作者為國立東華大學英美語文學系副教授）