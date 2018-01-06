社論》改革與經濟 小英號的兩個輪子

蔡英文總統日前強調分配不均的低薪問題，是目前經濟問題的主要癥結點。（資料照）

台灣的選民屬性，向來被大體區分為藍、綠、中間三大類。藍，綠，顧名思義，不必多加解釋。中間，則常被理解為非藍非綠，這也是一種政治屬性的分析。然而，台灣有多少非藍非綠的政治屬性選民，也是值得商榷的。比較適當的解釋，似乎是避免以政治屬性定義中間選民，而改用經濟屬性予以重新定義。偏藍選民，偏綠選民，經濟選民，若用這三個概念來分析台灣的民主活力，是否較能具體掌握政經動態，值得一試。

最近，《天下雜誌》報導其調查結果：「統一」選項首度翻轉，出現上揚趨勢；國人自認台灣人的比例，更下滑至五年新低；「天然獨」的年輕世代，對國家認同的態度有鬆動跡象。該雜誌對調查數據的解釋，容或有見仁見智的討論空間，但調查結果依舊值得參考，畢竟別的民調也有類似現象。可以發現，幾個趨勢的微妙變化，主要是經濟因素所致，這樣的背景也凸顯了「悶經濟」困境，下層結構決定上層結構，對國人特別是年輕世代的政治思維，不無影響。

馬政府執政八年，所謂的「和平紅利」，被跨海政商利益共同體所獨攬，台灣開放中國觀光客的效益被「一條龍」獨吞，便是一例。至於普羅大眾，未蒙其利，先受其害。二○一四到二○一六，民怨在憤怒中沸騰，一舉推翻國民黨老店，民進黨首獲完全執政。事態至此，北京方始恍然大悟，經濟甜頭並未下滲。於是，改向三中一青下手（中小企業、中低階層、中南部以及青年），繼而又調整為一代一線（年輕一代、基層一線），經濟統戰新招數接二連三。與此同時，北京加大窮台力度，組建國家隊襲擊我國優勢產業、持續杯葛我國簽署雙邊或多邊自由貿易協定、推動台企在中國上市等，劍指台灣的經濟命脈。

相形之下，台灣的產業、經濟、就業、所得、人口紅利等，十餘年來宛如罹患慢性病。年輕世代淪為「悶經濟」的犧牲品，世代正義的衝撞層出不窮，酸民、民粹的情緒氾濫於社會。乃至，勞工基本薪資三萬元，成為小英的夢想，經濟民生有多「悶」，可想而知。回到政治面來看，台灣的經濟處境，對深度藍綠選民也許影響較淺，但也不能說完全沒有；馬英九執政後期，連偏藍選民都心懷不滿，當為「悶經濟」所致。至於經濟選民，則應當更為有感，尤其是年輕的經濟選民，如果留守台灣意謂著青春留白，他們不無可能以自利觀點面對兩岸僵局，雖然這未必代表國家認同的立即質變。

話說回來，馬英九執政期間，傾中總路線狂飆，假使當時經濟、產業、就業、所得各方面的表現令人滿意，或許二○一四、二○一六兩場選舉的結果，也不至於如此難堪。馬英九受到藍綠超黨派的罵名，乃是一意孤行宣布油電雙漲為開端；和平紅利都被政商集團吃乾抹淨了，他還一再以冷冰冰的統計數字回應苦民。「笨蛋，問題在經濟」，一九九二年柯林頓的競選名言，道盡馬英九執政的基礎工程出了問題。小英表示：改革經常會引發街頭的抗議，改革也會經常要付出民調下滑的政治代價，這一點她早有心理準備。陳抗，民調，核心因素真的是改革嗎？李登輝時代的改革，是經濟榮景中的改革，社會正面肯定。如今的客觀環境，卻是「悶經濟」當道，被改革者即令有切膚之痛，分配正義也仍無法彌補普遍的所得匱乏，普羅大眾很難有感。

日前，民進黨中常會邀國發會副主委邱俊榮報告「當前經濟情勢」。小英強調分配不均的低薪問題，是目前經濟問題的主要癥結點。改革與經濟，堪稱小英號的兩個輪子。改革一年多來，雖然紛擾不斷，仍已初見成效。而擺脫「悶經濟」，處方箋應該是以「成長」拉動「分配」，提升實質所得。「勞動報酬率」，有賴勞動者本身的生產力，對企業的營運與利潤，乃至總體經濟的成長，有顯而易見的貢獻，才能按照市場規律反映在薪資所得。否則，便是政治，而非市場。至於政治，對年輕世代的號召力，恐怕比不過對岸的「錢海戰術」，小英政府千萬不要本末倒置。