自由廣場》車城生意不好怪墾丁

◎ 林維基

位於車城海口港、路程離墾丁約廿公里的一間旅館倒閉，讓從事過國內外觀光業的我不禁質疑感慨！業者雖又把生意不好的責任推到「一例一休」、「陸客不來」等老藉口，但不知自身獨特優勢跟定位，更是飯店關門主因吧！

二○○○年我在歐洲自助旅行，從荷蘭搭高鐵在比利時布魯塞爾車站下車，住舊皇宮跟站旁一條街的交通超方便旅館，附浴缸吃到飽早餐單人房一晚折合台幣只要一一○○元。連當時台灣許多平價旅館，非假日一晚不附早餐，可能都超過這價錢吧（我是台灣旅館櫃檯工作過的非外行人）。而知名尿尿小童雕像，就在旅館幾百公尺外街角。驚訝的是，原來它僅五十三公分高，比我家佛像還小，傍晚去看還差點錯過了。這尺寸雕像，台灣隨處可見，要幾倍大都有，但人家就是拿來大做文章、一再變裝宣傳行銷，畢竟它是跟在地歷史文化有聯結的。

法語荷語都是比利時官方語，隔壁就是法國、荷蘭，比國會捨棄尿尿小童跟鬆餅啤酒，改去宣傳法國童話主角：小王子、或行銷荷蘭風車木屐嗎？絕對不會！

旅館分明在車城，名字卻套墾丁，不宣傳自身所在特色，業者心態就可議了。好像到府城安平，不介紹劍獅跟海產，卻硬推銷高雄岡山羊肉或台南關子嶺溫泉般。同樣在日本，京都導遊會拿隔壁奈良或北海道導覽手冊大肆宣傳嗎？國內觀光業者愛搭順風車、殺雞取卵、不深思耕耘獨特在地特色文化的詬病，一再發生。

給接手業者良心建議，善用車城在地資源：宣傳推廣飯店本身海景、四重溪溫泉跟牡丹社事件景點、洋蔥西瓜養殖鰻魚鱸魚等農漁產美食、鄰近海生館、恆春也不遠（至少比墾丁近），都比套個墾丁假名，讓旅客受騙感覺要好得多。

（作者為美語教師）