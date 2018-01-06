自由廣場》陳喬恩們 康凱們

◎ 許又方

演藝工會理事長康凱為陳喬恩酒駕開脫，說她若不闖紅燈就不會被查到；說啤酒只是飲料，藝人常喝；又說酒測值○．六七不算什麼，要看個人耐受能力…等等，招來不少網友譏誚。但仔細分析康凱的話，卻不難發現他所說的正反映了台灣多數酒駕者的心態：認為喝點酒沒什麼，只要意識清楚，當然可以開車，因此只要不出交通意外、遭到警察取締，就不會有事。這樣似是而非的想法，其實也是為何酒駕一再發生的原因。所以，相關單位應該出面駁斥，不能只是當笑話看。

的確，喝點酒沒什麼，甚至喝到爛醉，酒測值破一．○也不稀奇，問題就在「喝酒」與「酒後開車」是兩回事，否則世界各國也不會競相訂定嚴格的酒測標準與酒駕處罰了。以盛產葡萄酒的法國為例，他們將喝紅酒視為飲食文化的一部分，所以在餐館中，連青少年都可以暢飲葡萄酒；但這並不表示你大喝特喝完還可以開車上路。在法國，如果以陳喬恩的酒測值，她將面臨五千歐元（約十八萬台幣）以上的處罰，並可能入獄兩年，演藝生涯從此再見。換言之，法國人或許生性浪漫、不把喝酒當一回事，但絕對非常在乎酒後駕車。

世界各國之所以要制訂酒測標準，除了讓執法有所依據外，最重要的原因在於早已有顛撲不破的科學研究證實，喝酒會造成控制與反應能力降低，嚴重影響駕駛安全，因此設下規範以防杜酒駕。立法的邏輯很清楚，不管個人對酒精耐受度如何，只要喝酒，駕車出意外的機率就會高出許多，因此必須防患於未然。這個道理很簡單，豈能容許任何例外？

（作者為東華大學教授）