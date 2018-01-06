自由廣場》開拓國際戰略合作空間

◎ 張旭成

中國共產黨「十九大」後，儘管習近平已大權獨攬，並強調中共繼續堅持「和平統一，一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，促進「融合型」統一，但黨內對和平統一或武統仍有爭議。鷹派和極左勢力仍炒作武統添亂，對台灣的軍事施壓有增無減，軍機繞台從過去一年幾次增加至去年底的一週數次，最近更傳出解放軍有意將新購的SU-35部署於廣東湛江基地直接威脅台灣。難道習主席壓制不住鷹派？不論如何，蔡政府必須有萬全準備，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

除了武嚇，中共對台統戰分而治之的策略也不可小覷。北京慣用的伎倆就是拉攏和利用國民黨、親民黨、新黨及一些統派組織，分化台灣社會和打擊蔡政府，企圖達到「不戰而屈人之兵」。中共並直接在島內招降納叛，收買報紙、電視媒體及具有黑幫色彩的政黨在台灣內部建立親中「陣地」為其宣揚反獨和統一。前不久檢調搜查新黨青年軍成員王炳忠等四人的事件，名嘴爆料懷疑新黨為中共成立「戰時管用」的類軍事訓練組織。

共諜在台灣活動層出不窮，滲透了台灣許多重要軍情機關。前AIT台北處長司徒文曾公開指出，台灣洩漏的這些機密情報不但傷害台灣的防衛，而且破壞美國與台灣安全合作的信心，降低美方提供台灣精密武器和裝備的意願。做好「保密防諜」是蔡政府國安團隊根本任務。

美國重視台灣在亞太的重要戰略地位，因而美方在川普的國安戰略報告發表前已向我方簡報說明，在報告中重申美國堅守對「台灣關係法」的承諾，在戰略上把台灣當作安全夥伴。美國國防部長馬提斯在新加坡的二○一七亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」演講指出，「美國國防部仍堅定致力與台灣及其民主政府合作，提供其必要的防衛軍備，此為符合台灣關係法所闡述的義務」。

蔡英文總統多次表達台灣是美國可靠的亞太區域安全夥伴，有意願在區域和平與安全扮演重要角色。去年底她對美「在台協會」主席莫健表示台灣是「自由開放的印度─太平洋」戰略中的相關者，但可想而知，北京將會阻撓和反制台灣開拓國際空間及創造新戰略合作機遇。

蔡政府不可以因擔心北京不友善的反應而退縮。其當務之急是改組和強化國安團隊，積極和美方進行戰略對話與諮商，協調台灣如何扮演促進亞太和平與安全的角色。

（作者為前國安會副秘書長）