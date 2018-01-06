自由廣場》國家機密能公開嗎？

◎ 吳景欽

北檢日前開記者會，針對先前大動作搜索青年軍之事，宣告偵查終結，並發新聞稿詳述搜索其來有據，並非空穴來風。只是此等資訊，果能公開？

由於偵查階段，證據、行為人皆可能仍在找尋，故過早將資訊與進度公開，就有使相關證據遭湮滅或隱匿之風險，更可能使犯罪人有所防備。又在此階段，既然事實尚處不明，若將資訊公開，即可能對被害人或證人等的隱私、名譽權造成侵害，更易形成輿論審判。也因此，刑事訴訟法第二四五條第三項，才課予檢察官、司法警察、辯護人或告訴代理人，必須謹守偵查不公開之義務。至於來到了審判階段，因被告已經起訴，也代表檢方蒐證完畢，為了能接受全民監督，就與偵查階段不同，致得全面公開。

而就北檢的新聞稿來看，似乎是找到了周泓旭違犯國家安全法第五條之一第一項，即為中國發展情治組織罪的證據。而因此案已經起訴與第一審判決，目前正處於第二審的狀態，檢方若有找到新事證，因屬同一案件，並無重新或追加起訴之必要，僅須移送高等法院即可。既然此等案件，早脫離偵查而進入審判階段，檢方將資訊公開，似無任何違法之處。

惟根據法院組織法第八十六條但書，針對妨害國家安全的犯罪，乃屬法院有權決定不公開審判之例外，甚至於國家機密保護法第二十五條第一項，亦要求法官、檢察官於受理此等案件時，程序不得公開。而周泓旭所觸犯者，正屬這類犯罪，故不管是在第一審或第二審，法院審理皆不公開，故檢察官將此案中，不管是已提出或未提出於法庭上的資料公布，實有觸犯刑法洩漏國防以外機密罪之疑慮。

甚且，與周泓旭案有高度關聯的新黨青年軍，不管目前是被列為證人或被告，都不能否定檢方仍在偵查之事實。而因此類涉及國家安全的組織型犯罪，對於有多少人被吸收、有否對岸資金援助與往來等等，恐有尚未為偵查機關所掌握的事證，若於此時將已得的資料外洩，恐會錯失蒐證的黃金時機。更重要的是，在王炳忠等人都尚未被起訴下，開記者會且指證歷歷的舉措，既違偵查不公開，更背離無罪推定之原則。

（作者為真理大學法律系所副教授）