自由廣場》朝野不同心 奢談維持現狀

◎ 周倪安

中國民航局突然在元月四日宣布啟用商用航線M503「北上」航路，以及三條相關銜接航路「W121、W122、W123」。蔡英文總統只是運用網路貼文指出：「這無助區域穩定，應該避免。」她還說，「台灣將持續維護現狀」，並呼籲各方共同攜手努力。事實上，所謂的「現狀」不但沒有維持而且是正在被改變中。

早在二○一五年元月十二日，中國就曾片面發布「飛航公告」，並於中國東南沿海劃設M503、W121、W122及W123新航路，原本預計同年三月五日凌晨全部生效。其中南北向的M503航路，距台北飛航情報區邊界、也就是海峽中線最近僅七．八公里，這不但危及我國飛航安全，也是對我國軍事的挑釁。當年元月十四日，台聯邀集陸委會、國防部、民航局等單位到台聯立法院黨團報告，由於各單位的回應過於軟弱，台聯當場要求國防部應該考慮將當年度漢光演習移師西部沿海舉行，以宣示「不示弱」的決心。台聯在元月十六日，還促成立法院各黨團在院會做成共同聲明：一致向中國表達嚴正抗議。

面對中國的挑釁行為已然來到家門口，當時馬政府不但沒有積極作為，同年二月陸委會還打算在金門舉行「王張二會」，後來台聯搶先舉行記者會時先提出三要求：一、王郁琦主委對四條航線向張志軍公開提出抗議；二、中國未撤四條航線前暫停任何談判；三、往後與中國的任何決策及與中國進行任何談判之過程，均應公開透明，以上，迫使陸委會宣布「王張二會」延期。陸委會主委二月由夏立言上任，他還曾數度來電台聯表示，在與中國溝通過程中，面對台灣在野黨的反對，中國願意讓步，因為台聯的反對，使得陸委會在與中國談判上更有籌碼；經過五次談判，中國決定把航線再往西推六浬。

面對國家安全，不論在野黨或是執政黨，我們應該以同舟共濟的態度一致對外，這是當年台聯立法院黨團之所以邀集行政單位報告、召開記者會、占據議場甚至是前往現場陳抗最重要的精神之所在：為了台灣。此次中國突擊啟用自行擅劃的航線並危及我國飛航安全的行為，卻只見我國總統溫和喊話要維持現狀，更不見立法院不分朝野譴責中國，依然故我爭吵不休為了臨時會討論議題的順序，怎麼不讓人民感到憂心。

（作者為台聯組織部主任）