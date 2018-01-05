社論》拿敵國五星旗沒辦法？

有民眾在國發會網路平台提案，要求增設刑法條文禁止五星旗公開懸掛、展示、陳列出現。法務部回應，不予採納。法務部稱：倘懸掛中國五星旗之行為即認分裂國土而施以刑罰，則無異僅因其言論主張分裂國土，即施以最嚴厲之刑罰，顯然逾越憲法第二十三條所定之必要範圍，與憲法保障人民言論自由之意旨不符。怪哉，中華民國基於憲法，保障取代它的中華人民共和國國旗，容其繼續在台灣追剿中華民國。「中華民國」，真是成何體統。

有民眾在國發會網路平台提案，要求增設刑法條文禁止五星旗公開懸掛、展示、陳列出現。圖為中國國旗五星旗。（美聯社）

最近，中生周泓旭共諜案，牽連統派團體的幾個「小朋友」，來自中國的活動經費動輒數百萬元。假使「小朋友」獲得中國經濟奧援，在台灣言論自由下從事反獨促統，憲法、法律還要給予保障的話，老實說再多的建軍整備也不堪一擊。法務部如此維護五星旗的言論自由，宛如默許中國侵門踏戶對台灣的和統、武統。試問，姑且不談宣傳台灣獨立，如果台灣人民到中國宣揚民主自由人權，可有同樣言論自由保障？李明哲案就是試金石。

因此，有綠委打算提案，修正「中華民國國徽國旗法」，增列第十五條之一，遇有外國政府禁止或限制我國國旗在其國境內使用者，基於對等尊嚴原則，應限制該國國旗不得於我國國境內使用。然而，此舉未必能達到效果，反而倒打自己一耙，讓本土政權的國家論述出現破口。國共麻吉得很，但國民黨要人到中國，從來不敢高舉青天白日滿地紅旗，他們的不作為說明了一切。近年，有中國人在中國高舉青天白日滿地紅旗，結果就是遭到公安逮捕。修法，多此一舉。

去年十月一日，統派人士在台北車站周邊遊行，高舉五星旗慶祝中華人民共和國國慶。在此之前，台北市西門町出現大量五星旗在街頭飄揚，一名路過的中國遊客說，看到五星旗在台灣飄揚，感覺統一更有希望。今年元旦，金門縣金城鎮的老街模範街，兩邊商家懸掛著青天白日滿地紅旗和五星旗。創意者表示，這是從文化創意的角度，把國旗當成裝置藝術；兩岸旗幟齊飄，是金門老街發展的賣點。國家認同成了賣點，到底是在賣甚麼？按照法務部的高見，凡此皆屬憲法所保障的言論自由。但從周泓旭共諜案來看，小咖都有數百萬元的活動經費，大咖呢？如果確有來自北京的資金，支援甚至指使台灣的統派人士，揮舞五星旗為中國搖旗吶喊，言論自由豈不成了北京侵略、併吞台灣的保護傘？而台灣的民主法治，也只能「樂觀其成」？

即使不談金流黑幕，光是五星旗得在台灣旗正飄飄，其國際觀感的危險性便值得警惕。試想，類似去年台北市主辦「世大運」等國際賽事，根據奧運模式「中華台北」的青天白日滿地紅旗被禁止入場，中國的五星旗卻可以大搖大擺亮相，得獎選手頒獎時演奏國歌亦復如此。此情此景，豈不是在國際公開場合驗證了，台灣不是一個主權國家，而代表中國的中華人民共和國可到台灣宣示主權？這種事態發生在國外，都已經令國人義憤填膺了，發生在自己的國門之內，北京的統治意志及於台灣，二三五○萬人情何以堪？

話說回來，法務部將五星旗連結分裂國土，也是一個可議的論述。五星旗的總體意象，並非分裂「中華民國國土」，因為它早在一九四九年就被佔領了。五星旗在台灣現場所傳達的，乃是侵略、併吞台灣的主權、領土，「中華民國」不是重點。此一區別，法務部或可視而不見，但它又推給「中華民國領土固有疆域」範圍之界定，為重大之政治問題，不應由司法予以解釋。這麼一來，燙手山芋就丟到小英政府與完全執政的民進黨手上了。於是，對於五星旗招搖台灣的現象，大家只能等待小英的政治答案。