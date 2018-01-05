自由廣場》國際盃 從反貪腐公約開始

◎ 葛傳宇

台灣第一次聯合國反貪腐公約（UNCAC）之國家報告即將於本（二○一八）年底公告。法務部於元旦過後非常有效率的於一月三日完成定稿，這是歷經五次跨部會逐條審查，全文約八萬四千餘字。

台灣自一九七一年退出聯合國之後，沒有法律義務遵守聯合國的各項公約。但是台灣政府很有誠意，願意主動遵守國際規範，二○○九到二○一五年先後立法通過把聯合國的人權兩公約、消除對婦女歧視公約、兒童權利公約、殘障者權利公約以及反貪腐公約等五部國際法典轉化為國內法。這些國際公約的內國法化固然在馬政府任內，小英政府在執行面則是再接再厲，例如依據UNCAC施行法第六條規定提出定期報告。法務部不但依法行政，還加碼打國際盃，計畫遵循聯合國之同儕審查機制，提出升級版的國家報告。可見執政不分藍綠，均有與國際接軌的高度與視野。

二○○三年聯合國大會通過之UNCAC是全球第一部全面規範貪腐刑罰化的國際法典。新增的內容包括明確規範政治貪腐與私部門貪腐之刑罰強制規定（第三章定罪與執法）。其中，影響力交易入罪（第十八條）以及保護揭弊者（第三十三條）均是國內法學界已討論多時而亟待政府凝聚共識推動立法的重中之重。另一個重點是跨國合作打擊貪污犯罪（第四章）以及追繳貪官之海外資產（第五章），亟需外交、司法、金管、內政等跨部門努力以確保反貪成效，爭取民心。

台灣難得出現跨越黨派都支持反貪腐，這是台灣打國際盃的契機，國際法學界普遍認為各國遵循國際法的實例遠多於不遵循，主流的動機論是聲譽，國家基於自我利益的考量，認為遵循可以贏得他國的認同與尊重，進而促成各國採取集體行動，共同遵循國際規範。台灣是非聯合國會員國而自願遵循UNCAC的第一例，從國際形象的提升而言，不僅可以強化台灣的好聲譽，也是外交上重要的里程碑。駐外人員可以理直氣壯的主張如果擴大參與是解決公共財的必要手段，排除台灣將會造成國際規範的自我挫敗，畢竟貪腐無國界，台灣參與及遵循UNCAC是確保全球透明廉潔的重要議題。

台灣遵循UNCAC對於兩岸關係，也有實益。禁止海外行賄（第十六條）以及貪官的海外資產追討（第五章）均是兩岸人民高度期待的應作為但未作為。兩岸官方長期以來檯面下曾個案式努力偵辦貪腐案，但是欠缺制度化安排與真誠的努力。大力掃貪的北京政府似乎可考慮在台灣未加入聯合國的現狀下，兩岸共同執行禁止海外行賄的交換情資與資產追討。

台灣透明組織將聯合全球公民社會，同步發布民間版的UNCAC平行報告，針對法務部主導的UNCAC國家報告，提出補充與建議。期待第一份國家報告擲地有聲，讓人民有感。

（作者為台灣透明組織理事）