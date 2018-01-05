自由廣場》健保審查豈能黑箱？

◎ 蕭勝明

健保署臉書專頁，今年一月三日二十時二十分貼出「總額專業委託」的說明文字。表示醫療高度專業，健保署委託各醫療公會遴選三千多名醫師作審查。意謂「醫療審查是醫界對醫界核刪，與健保署無關」。

令人發噱的，臉書貼文者文末神來一筆表示：「小編的感想是，這樣的醫療費用審查好專業喔！如果有核刪或核扣的費用，絕對不是用電風扇吹得喔」，把健保審查核刪的黑箱作業殘害醫療手法，欲蓋彌彰，表露無遺。

醫療不但是高度專業，更重要的是攸關生命。疾病的發生無從預期，疾病的初期表象更是隱晦不明，需要臨床醫師不斷抽絲剝繭，逼近真相。

絕不可能當下確診疾病，是根據徵候先有數種臆斷，經過問診聽診視診觸診、必要的抽血驗尿數據，才可進一步釐清，選定最可能的兩、三種疾病，穩定生命徵象且無害人體的前提下，先作初步治療。治療過程依據身體新的變化，隨時反應調整改變。

疾病診斷治療，是個動態過程。既然一開始不知真相，每個診察治療步驟都是試誤摸索，都是必要的。每個病患都獨一無二，每種疾病都可能是新興發現。

醫療人員天天面對未知病徵，抓出方向快速處理，需要長久經驗學習，高度專業。並非直接面對病患，怎能依極片面的文字，斷定某位救治病患醫師的處置如何？

但這是全民健保挾「專業審查」之名，天天在作的事。甚至黑箱作業，核扣無由，申覆同樣黑箱且少能成功。醫療人員臨床已付出心力勞力財力治療病患，卻如此惡意剝奪醫療人員的勞務所得，強迫做功德。

臨床醫師，並非全知全能。專業審查，只要公開透明，具名而為，讓審查醫師與臨床醫師可以對話討論，就可避免不當核刪。否則，只是健保署剝奪醫療勞務的合理化藉口罷了。

（作者為醫師）