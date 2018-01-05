自由廣場》中國來到西門町

◎ 愚工

中國中央電視台「信中國」節目在西門町大型LED螢幕播出宣傳廣告片，引發社會議論。此事有幾個層面值得關注：

一、中國產品在台灣宣傳，是否合法，已有「大陸地區物品勞務服務在臺灣地區從事廣告活動管理辦法」，及「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入臺灣地區或在臺灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」的明文規定，誰違規誰受罰，因此不在本文討論之列。

二、近日鬧得沸沸揚揚的王炳忠共諜案，及不久前，中國統促黨公然拿著五星紅旗遊街慶祝中國國慶，以及中國廣邀台灣各界到中國投資、參訪、就學，與這次的央視廣告，姑且不論統戰的實質成效如何，但在心理上，或多或少帶給一些國人「四面楚歌」的心理效應，國安單位應警惕中國的心理統戰企圖，而不能從單一事件看問題。

三、「信中國」本質上是一個政治宣傳節目。這節目剛於去年十二月廿七日在北京舉行新聞發布會，準備今年初上映。節目藉著著名演藝人員以當事者的身分朗讀近百年來個別共產黨員，或與家人的書信，或與組織的書信，然後請專家說明故事背景，藉以詮釋共產黨員的「偉大情操」。這是一個用文化包裝，百分之百傳遞共產黨價值觀，為共產黨擦脂抹粉的節目。中國試圖在兩岸推廣這樣的節目，足見共產黨在自己國內及國外的「形象困境」。

（作者從商）